MG International : # Communique Resultats annuels 2017

La Ciotat, le 23 mars 2018

Résultats annuels 2017 (en cours d'audit)

MG International - Maytronics France profite d'un contexte de marché 2017 très favorable dans le secteur de la piscine et du succès de sa campagne publicitaire autour des robots

Dolphin et réalise une progression de chiffre d'affaires de 23% à 36,5 millions d'euros.

Les comptes annuels 2017 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du lundi 19 mars 2018 et sont en cours d'audit par les Commissaires aux Comptes de la société.

Le chiffre d'affaires 2017 s'établit à 36,5 M€. Le bénéfice net atteint 1 348 k€, les fonds propres 7,4 M€.

Comptes sociaux MG International SA (en k€) 31/12/2017 31/12/2016 Var. (12 mois) (12 mois) 12/17 - 12/16 Chiffre d'affaires Consommations Marge brute taux de marge Charges d'exploitation courante Dotations nettes d'exploitation Autres charges / Autres produits 36 498 -23 741 29 564 -18 835 23% 26% 12 758 35,0% -10 676 -658 0 10 728 36,3% -9 644 - 616 127 19% -1,3 pts 11% 7% ns Résultat d'exploitation 1 424 596 139% Résultat financier -146 -68 116% Résultat exceptionnel -3 -47 -93% Impôt sur les bénéfices 74 109 -32% Résultat net 1 348 590 128%

Dynamisme de l'ensemble de la gamme

Dans un contexte de marché de la piscine toujours porteur, toutes les activités de Maytronics France sont en croissance sur l'année 2017.

Après plusieurs années successives de conquête de parts de marché sur le segment des robots électriques de piscine, Maytronics France a mis en œuvre en 2017 une nouvelle stratégie marketing orientée vers le consommateur final. Grâce à une campagne publicitaire représentée par une personnalité du monde de la natation Maytronics France entend ainsi renforcer sa notoriété.

Cette campagne, déclinée en affichage et en digital et relayée par le puissant réseau de distribution de Maytronics France s'est traduite par la forte progression de l'activité Robots, principale activité de la Société.

Néanmoins, l'arrêt précoce de la saison de ventes survenu à partir de mi-juillet a ralenti le niveau de croissance et a contribué à un niveau de stock élevé au 31 décembre 2017.

L'activité de couvertures a connu, elle aussi, une forte progression (+22% de croissance du chiffre d'affaires) grâce à l'effet combiné de l'accroissement de la capacité de production de l'usine et une gamme de produits plus étendue et plus équilibrée entre des lignes de produits standard diffusées auprès de la distribution spécialisée et des produits haut de gamme s'adressant aux constructeurs de piscines et architectes.

Le marché historique des alarmes de piscine a bénéficié en 2017 de la croissance générale du marché de la piscine mais représente désormais plus que 7% de l'activité de Maytronics France.

L'activité dédiée à la sécurisation des bassins à usage collectif (Poséidon) correspond à des projets d'équipement de piscines publiques en système de sécurité le plus souvent lors de la construction ou de la rénovation majeure de centres aquatiques.

Le chiffre d'affaires de cette activité, en progression de 9% a bénéficié du regain d'activité au Luxembourg et à la reprise d'activité de Poséidon au Royaume-Uni.

Progression de la rentabilité

La croissance de l'activité assortie d'une bonne maitrise des coûts ont permis une progression de la rentabilité conduisant à un résultat d'exploitation en hausse et s'établissant pour la période à 1.424 k€.

L'amélioration organisationnelle et le plan d'optimisation des coûts engagés dans l'usine de couvertures s'est traduit par une forte amélioration de la productivité de cette activité.

Pour autant la marge brute de la société est en retrait de 1,3 points et s'établit à 12.758 k€ du fait des changements du mix de vente entre les différentes branches d'activité.

Par ailleurs, les charges d'exploitation sont en hausse de seulement 11% pour une progression de la marge brute de 19%. La société démontre ainsi de la pertinence de son orientation stratégique, le renforcement continu de ses équipes et la progression de ses dépenses marketing produisant les effets escomptés d'augmentation des volumes de vente.

Résultats hors exploitation

Le résultat hors exploitation est essentiellement constitué des charges d'intérêts payés sur la dette senior due à Maytronics et sur le nouvel emprunt bancaire obtenu sur le premier semestre 2017 ainsi que des écarts de change.

Sur l'exercice 2017, l'impôt sur les sociétés s'élève à 52 k€ après imputation des déficits reportables. Par ailleurs, Maytronics France bénéficie d'un crédit d'impôt recherche généré par les activités de R&D.

L'exercice 2017 se solde ainsi par un bénéfice net de 1.348 k€ en forte progression par rapport à 2016 où il s'établissait à 590 k€.

Endettement et structure bilancielle

Sur l'exercice 2017, le total bilan de la société est passé de 18,8 M€ à 24,0 M€.

Outre les variations liées au cycle d'exploitation, l'augmentation des actifs et passifs à court-terme résulte essentiellement du stock élevé de produits finis constaté en fin d'année. Ce niveau de stock particulièrement élevé s'explique à la fois par l'arrêt précoce de la saison de ventes et par des commandes anticipées de robots à la maison-mère afin de sécuriser l'approvisionnement des clients pré-saison pour la saison 2018.

Pour pouvoir financer sa croissance et le stock additionnel de fin d'année Maytronics France a combiné sur l'année 2017 endettement court-terme et moyen-terme. En effet, bénéficiant de l'amélioration de sa rentabilité, la société a pu avoir recours à de l'emprunt bancaire moyen-terme sur le premier semestre puis à l'utilisation d'une ligne de crédit court-terme en fin d'année.

Le montant de la dette senior due à Maytronics Ltd (actionnaire majoritaire) reste stable et s'élève au 31 décembre 2017 à près de 4 M€ hors intérêts courus.

Le remboursement de cette dette, dont Maytronics Ltd a une nouvelle fois proposé le report d'un an, débutera au 30 juin 2019 et devrait impacter le cash-flow futur généré par l'activité.

Compte tenu de cette nouvelle structure financière court-terme et long-terme, le ratio Endettement net / Fonds propres (« gearing ») s'élève à 76% au 31 décembre 2017 contre 36% au 31 décembre 2016.

Perspectives

Fin 2017, Maytronics France a initié un projet d'externalisation partielle de sa logistique. Ce projet, devenu opérationnel au premier trimestre 2018, permettra de faire face aux volumes croissants et à la flexibilité nécessaire à son activité saisonnière.

L'année 2018 sera marquée par le Salon Piscine Global de Lyon, premier salon mondial de la Piscine, et sa traditionnelle présentation bisannuelle des innovations produits pour le secteur de la Piscine. Maytronics anticipe par ailleurs l'émergence de nouvelles technologies peu présentes dans le secteur de la piscine, notamment dans le domaine du marketing digital, et se structure autour de cette tendance.

Maytronics France poursuivra en 2018 sa nouvelle stratégie marketing pour maintenir l'enthousiasme auprès des consommateurs finaux grâce à la campagne publicitaire reconduite et relayée cette année par des partenariats marketing de plus en plus puissants avec les réseaux de revendeurs.

Concernant les tendances de marché du premier trimestre, la campagne de commandes anticipées des grands comptes (early-buy) s'est déroulée conformément aux prévisions mais le mois de mars plus faible qu'attendu présage d'un démarrage différé de la saison 2018.

Calendrier

Le rapport annuel 2017 sera publié le 20 avril 2018 après bourse.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR001204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

C.Coulomb, Directrice Administrative et Financière - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90-contact@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.

Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.