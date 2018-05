MGI COUTIER : croissance organique de 9,5% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MGI Coutier vient de publier un chiffre d’affaires de 280,2 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018, en hausse de 3,6 % en données publiées et de 9,5 % à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période de 2017. L’impact négatif de change sur le trimestre est de -16,1 millions d’euros, lié principalement à la variation du dollar (impact de -9,3 millions d’euros) et de la livre turque (impact de -5 millions d’euros).Dans son communiqué, l'équipementier automobile se félicite de " cette croissance soutenue ", malgré " une base de comparaison exigeante (chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 en hausse de 11,5 %) et un nombre de jours ouvrés défavorable ".Cette dynamique de croissance est constatée dans la plupart des zones géographiques où le groupe est présent. Ainsi, 7 sites affichent des records d'activité sur le mois de mars.Pour l'exercice 2018, dans un marché mondial qui restera globalement favorable, MGI Coutier devrait bénéficier du démarrage de nouvelles productions et d'un impact positif sur l'activité des sites lancés en 2017.À l'horizon 2020, au regard des opportunités qu'apportent les nouvelles formes de mobilité, le Groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.