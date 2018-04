MGI COUTIER : les résultats annuels ont déçu mais les perspectives sont solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MGI Coutier (-6,17% à 28,90 euros) s’avère malmené à la Bourse de Paris où il accuse le plus fort repli du SRD suite à la publication de ses résultats annuels. L’équipementier automobile a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 84,8 millions d'euros au titre de 2017, en baisse de 1,9%. Son résultat opérationnel courant a augmenté de 3,9% à 115,1 millions d'euros, mais laisse apparaître une marge opérationnelle courante de 11,2%, en repli de 0,3 point.Pour sa part, son chiffre d'affaires, déjà publié, s'est élevé à 1,024 milliard d'euros, en croissance de 6,3%. Le groupe a ainsi dépassé son objectif du milliard d'euros avec un an d'avance.Compte tenu de ces performances, MGI Coutier proposera la distribution d'un dividende stable de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2017.Dans une note de recherche publiée ce matin, LCM constate que la fin d'année s'est avérée moins éclatante pour le groupe, notamment en raison d'une inflation salariale, d'une répercussion incomplète chez les clients de l'impact des coûts des matières premières et des efforts soutenus en R&D.Toutefois, l'analyste reste positif sur la valeur (Achat, cible de 39 euros) et souligne "les perspectives très solides" du groupe. MGI Coutier vise ainsi un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros en 2020, confortant les estimations initiales du bureau d'étude (1,173 milliard d'euros), soit une croissance annuelle moyenne de 5,4%."Cette dynamique sera appuyée notamment par les lancements de nouveaux programmes et la montée en puissance des dernières usines fraîchement sorties de terre", ajoute LCM.Un avenir qui s'écrira sous une nouvelle bannière. En effet, MGI Coutier a fait part de sa volonté de changer de nom afin d'incarner le développement à l'international du groupe et à rassembler sous une identité commune les acquisitions réalisées.Contacté par AOF, un porte-parole du groupe a expliqué qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant la nouvelle dénomination de la société. Pour la connaître officiellement, il faudra patienter jusqu'au 4 juin prochain.