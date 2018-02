MGI Coutier : Reprise des actifs des societes Frank & Pignard et Precialp

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mercredi 21 février 2018, après bourse

REPRISE DES ACTIFS DES SOCIÉTÉS FRANK & PIGNARD ET PRECIALP

Les sociétés Alpen'Tech, Kartesis et MGI Coutier, trois équipementiers automobileà dimension internationale et le Crédit Agricole des Savoie annoncent ce jour que le Tribunal de Commerce de Grenoble a validé leur offre conjointe visant à reprendre les actifs de deux filiales du Groupe Maike Automotive. Cette offre concerne les sociétés Frank & Pignard et Precialp.

Frank & Pignard, basée à Thyez (74), est un équipementier automobile spécialisé dans le management des fluides, les directions assistées et les composants moteur. Placée en redressement judiciaire depuis le 4 août 2017, Frank & Pignard a réalisé sur le premier semestre2017 un chiffre d'affaires de 44 M€avec un Ebitda (avant crédits-bails) de -0,9 M€.

Precialp est un équipementier automobile spécialisé dans les composants de turbo-compresseurs et le leader mondial des paliers et butées. Basée à Ayze (74), Precialp a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2017. Au premier semestre 2017, la société a réalisé unchiffre d'affaires de 12,6 M€ avec un Ebitda(avant crédits-bails) de -0,4 M€.

Réunis dans une société holding dénommée Bionnassay M&P Technology, les trois groupesindustriels Alpen'Tech, Kartesis et MGI Coutier seront accompagnés, en tant que co-actionnaire, par le Crédit Agricole des Savoie via sa structure dédiée aux investissements locaux en fonds propres CADS Capital.

Alpen'Tech, Kartesis et MGI Coutiervont mettre en place les moyens nécessaires pour engager le redressement et laconsolidation de l'activité des deux sociétés reprises, notamment en retrouvant la confiance des donneurs d'ordreen termes de délais et de qualité.

Cette offre de reprise trouve toute sa justification au regard des nombreuses complémentarités existant entre les 5 structures notamment technologiques, géographiques et clients et des synergies qui pourront être développées.

Dans ce cadre,Alpen'Tech, Kartesis, Frank & Pignard et Precialpconstitueront un ensemble cohérent dans le domaine de la mécanique de précision. Ils entreront ainsi dans le top 5 mondial, avec des synergies industrielles de nature à renforcer la position de chacune des entités auprès des constructeurs et des équipementiers automobiles mondiaux.

L'engagement du Groupe MGI Coutier permettraégalement à Frank & Pignard de sécuriser un volume de ventes important, ce dernier étant fournisseur de composants pour le Groupe.

Pour le Crédit Agricole des Savoie, s'associer à cette opérationen fonds propres et enfinancement, c'est assumer son rôle de « banque du territoire ». Grâce à cette démarche, l'outilindustriel, les savoir-faire et les nombreux emplois liés directement ou indirectement restentmaitrisés aujourd'hui et dans une optiquede développement à long terme, par des acteurs régionaux.

Le plan de redressement et de relance de la croissance à moyen terme suivra un schéma industriel visant à rationaliser les moyens de production tout en étant respecteux des enjeux sociaux.

Dotéesd'un nouveau management,disposant d'un savoir-faire dans la production de composants à haute valeur ajoutée et bénéficiant de nouveaux moyens financiers, Frank & Pignard et Precialp devraient ainsi ré-amorcer une dynamique positive permettant de pérenniser leur développement et apporter aux reprenants leurs savoir-faire technologiques.

À propos de :

ALPEN'TECH

La société ALPEN'TECH est une entreprise de Mécanique de Précision (Décolletage et Usinage) positionnée sur des pièces très techniques en grande série (120 millions de pièces produites par an), essentiellementpour l'industrie automobile. ALPEN'TECH emploie 600 collaborateurs, dont 400 en France pour un chiffre d'affaires de 75 M€. Le Groupe ALPEN'TECH dispose de deux usines dans la Vallée de l'Arve, d'une usine en Hongrie et d'une usine au Mexique en partenariat avec un confrèreallemand et un confrère mexicain. Al'horizon 2020, la société vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros viaune forte croissance organique.

KARTESIS Industries

Le groupe KARTESIS Industries est un acteur majeur, expert de pièces complexes en très grandes séries sur quatre activités phares : décolletage, assemblage, injection et surmoulage plastique. Le groupe emploie 450 collaborateurs répartis sur 8 sites et 3 continents qui fabriquent 200 millions de pièces par an. Àl'étrangerles sites de production sont localisés au Mexique, aux États-Unis, en Slovaquie et en Turquie. Au 31 décembre 2016,le chiffre d'affaires s'est établi à 72 M€.

MGI COUTIER

Équipementier automobile de rang 1, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits : Le management des fluides et les mécanismes. Il apporte à ses clients des solutions leur permettant de fabriquer des véhicules autonomes et connectés plus fiables et plus écologiquement responsables à un prix concurrentiel. Le Groupe compte plus de 10 900 salariés dans le monde. Présent dans 22 pays avec 40 sites industriels dont 14 en France, 7 bureaux de représentation et des partenariats, MGI Coutier a réalisé en2017 un chiffre d'affaires de 1 024 M€.

MGI Coutier est coté sur Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027-Reuters : MGIP.PA - Bloomberg : MGIC.

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

Le Crédit Agricole des Savoie est au premier rang des banques en Savoie et en Haute Savoie.C'est le partenaire historique de l'industrie et de la Montagne et un acteur majeur du développement de l'économielocale, avec plus de 110participations dans des sociétés régionales. Implanté au cœur de ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie met au service de ses clients Entreprises la réactivité d'une banque ancrée en région et l'expertise d'un grand Groupe bancaire.Avec 3 agences dédiées aux entreprises, CADS Capital (investissements en fonds propres), un centre d'affaire du patrimoine, 5 pôles d'expertise dans les domainesde l'International, de l'Agroalimentaire, de l'Immobilier, de la Montagne et de la Santé, le Crédit Agricole des Savoie est à même de répondre aux besoins et enjeux spécifiques des entreprises de son territoire.

