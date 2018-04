MGI Coutier : Resultats 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mercredi 11 avril 2018 après bourse

POURSUITE DE LA CROISSANCE ET

RÉSULTATS EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNONCÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES À 1 024,2 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 115,1 M€

Données consolidées (1erjanvier au 31 décembre)

En M€ - en cours d'audit 2017 2016 Var. en % Chiffre d'affaires 1 024,2 963,6 +6,3 % Résultat opérationnel courant 115,1 111,1 +3,9 % Marge opérationnelle courante 11,2 % 11,5 % -0,3 pt Résultat opérationnel Résultat financier Résultat courant avant impôt 115,4 (1,8) 113,5 115,4 (2,1) 113,3 - -11,5 % +0,2 % Résultat net consolidé part du Groupe 84,8 86,4 -1,9 % Marge nette 8,3 % 9,0 % -0,7 pt

MAINTIEN D'UNE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE ÉLEVÉE

En 2017, le Groupe MGI Coutier dépasse avec un an d'avance le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires et affiche de bonnes performances malgré un impact de change et de matières premières défavorable.

Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit à 1 024,2 M€ en croissance de 8,9 % à périmètre et taux de change constants.

Les lignes de produits « Management des fluides » représentent 86 % du chiffre d'affaires et les « Mécanismes » 14 %. Le Groupe réalise 86,9 % de son chiffre d'affaires avec les 12 clients stratégiques du Groupe.

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 145,3 M€ contre 150,6 M€ en 2016, du fait notamment d'une hausse des matières premières non intégralement répercutée et d'une légère inflation des salaires (effectifs R&D, mise en place de l'Usine 4.0 et hausse des salaires dans certaines zones géographiques).

Le résultat opérationnel courant est conforme à l'objectif annoncé par le Groupe et affiche une augmentation de 3,9 % à 115,1 M€. La marge opérationnelle courante représente 11,2 % du chiffre d'affaires.

Cette variation de +4,0 M€ résulte notamment :

-de dotations aux amortissements en progression de 2,0 M€ du fait de la politique d'investissements menée depuis 5 ans,

-d'une forte baisse des dotations nettes aux provisions (impact positif de 11,3 M€),

- d'un impact négatif de 6,1 M€ lié aux sites en démarrage.

Les frais d'études et R&D s'élèvent à 60,8 M€ sur la période contre 52,0 M€ en 2016.

Après un résultat financier de -1,8 M€ et une charge d'impôts de 28,6 M€ contre 27,0 M€ l'an dernier, le résultat net part du Groupe s'établit à 84,8 M€. La rentabilité nette reste élevée et représente 8,3 % du chiffre d'affaires.

La structure financière du Groupe MGI Coutier est très saine avec un endettement financier net au 31 décembre 2017 de 25,3 M€ (pour mémoire 13,3 M€ au 31 décembre 2016). Les fonds propres du Groupe s'établissent à 409,4 M€ à fin 2017.

Concernant les investissements industriels, 2017 a été une année record avec 87,3 M€ investis sur l'exercice. Ce montant baissera sensiblement en 2018 puis encore en 2019.

DIVIDENDE

Il sera proposé lors de l'Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 30 mai 2018, la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2017 (identique à celui de 2016).

OBJECTIFS

Pour l'exercice 2018, dans un marché mondial qui restera globalement favorable, le Groupe MGI Coutier devrait bénéficier du démarrage de nouvelles productions et d'un impact positif sur l'activité des sites lancés en 2017.

Dans le même temps, le Groupe maintiendra une politique d'investissements industriels soutenue. Le site de Rayong en Thaïlande démarrera au cours du 1ersemestre 2018. En Bulgarie, le projet a été repoussé de 18 mois afin de bien configurer le site aux objectifs des clients.

À l'horizon 2020, au regard de la dynamique attendue sur le marché automobile mondial et des opportunités qu'apportent les nouvelles formes de mobilité, le Groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.

Prochaine réunion : le jeudi 12 avril 2018 à 10h00 à l'Etoile Business Center, 21 rue Balzac, Paris 8èmeProchain communiqué : chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2018, le 14 mai 2018 après bourse

Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :

Le management des fluides et les mécanismes.

Le Groupe compte plus de 11 000 salariés dans le monde

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 - Reuters : MGIP.PA - Bloomberg : MGIC

Contacts :

MGI Coutier

Jean-Louis Thomasset - Vice-Président du Directoire/Directeur Financier - Tél : 04 50 56 99 25

Actus Lyon

Amalia Naveira - Marie-Claude Triquet - Relations analystes/investisseurs/presse - Tél : 04 72 18 04 93 -anaveira@actus.fr-mctriquet@actus.fr