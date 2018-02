MGI Coutier : reprise d'actifs automobiles en Haute-Savoie

21/02/2018 | 18:30

Le Tribunal de Commerce de Grenoble (Isère) a validé l'offre conjointe d'Alpen'Tech, Kartesis et MGI Coutier, 3 équipementiers automobile à dimension internationale, et du Crédit Agricole des Savoie visant à reprendre les actifs de 2 filiales du groupe Maike Automotive, a-t-on appris ce mercredi après séance. Cette offre concerne les sociétés Frank & Pignard et Precialp.



Basé à Thyez (Haute-Savoie), Frank & Pignard est un équipementier automobile spécialisé dans le management des fluides, les directions assistées et les composants moteur. Placé en redressement judiciaire depuis le 4 août dernier, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros au premier semestre de 2017, pour un Ebitda (avant crédits-bails) de -900.000 euros.



Precialp est pour sa part un équipementier automobile spécialisé dans les composants de turbo-compresseurs et est le leader mondial des paliers et butées. Basée à Ayze (Haute-Savoie), cette société a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2017. Au premier semestre 2017, elle a généré 12,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un Ebitda (avant crédits-bails) de -400.000 eyris.



Alpen'Tech, Kartesis et MGI Coutier vont mettre en place les moyens nécessaires pour engager le redressement et la consolidation de l'activité des 2 sociétés reprises.



'Cette offre trouve toute sa justification au regard des nombreuses complémentarités existant entre les 5 structures, notamment technologiques, géographiques et clients, et des synergies qui pourront être développées', ont commenté les repreneurs de Frank & Pignard et de Precialp dans leur communiqué commun.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.