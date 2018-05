MGI Coutier : vise un CA de l'ordre de 1,2 MdE

14/05/2018 | 18:14

L'activité du 1er trimestre s'élève à 280,2 ME, en hausse de 3,6 % en données publiées et de 9,5 % à périmètre et taux de change constants.



Le chiffre d'affaires Produits et Fonctions s'établit à 269,7 ME en hausse de 3,0 % en données publiées. 'Les ventes d'Outillages sont particulièrement élevées, elles progressent de 19,5 % en publié à 9,0 ME' indique le groupe.



'Cette dynamique de croissance est constatée dans la plupart des zones géographiques où le Groupe est présent. Ainsi, 7 sites affichent des records d'activité sur le mois de mars' rajoute la direction.



À l'horizon 2020, le Groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.