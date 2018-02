CROISSANCE DYNAMIQUE DE 6,3 % À 1 024 M€



Chiffre d'affaires consolidé (1er janvier au 31 décembre)

En M€ - non audité 2017 2016 Var. en % 1er semestre 534,7 496,2 +7,8 % 3ème trimestre 228,9 222,7 +2,8 % 4ème trimestre 260,6 244,7 +6,4 % Total 12 mois 1 024,2 963,6 +6,3 %



4ème TRIMESTRE 2017 : +11,1 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Au 4ème trimestre 2017, le Groupe MGI Coutier réalise un chiffre d'affaires de 260,6 M€, en hausse de 6,4 % en données publiées. Sur le trimestre, l'impact net de change est négatif de 11,4 M€ du fait principalement de la livre turque et du dollar US. À périmètre et taux de change constants, la croissance s'élève à +11,1 %.

Le chiffre d'affaires Produits et Fonctions s'inscrit à 247,0 M€, en hausse de 5,2 % sur le trimestre en données publiées avec 4 sites dans le monde qui affichent des records d'activité sur le mois de décembre.



EXERCICE 2017 : +8,2 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Sur l'exercice, MGI Coutier dépasse, comme annoncé et avec un an d'avance, le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires et surperforme une nouvelle fois le marché automobile mondial (+2,3 % à fin décembre 2017).

Le Groupe affiche ainsi un chiffre d'affaires annuel de 1 024,2 M€ en croissance de 6,3 % en données publiées. À périmètre et taux de change constants, l'activité progresse de 8,9 %. L'impact net de change sur l'ensemble de l'exercice (livre turque, dollar US et couronne suédoise) est négatif à -25,2 M€ ; pour mémoire, il était de -14,8 M€ en 2016.

Le chiffre d'affaires Produits et Fonctions enregistre une croissance de 6,1 % en données publiées à 983,2 M€.

Le chiffre d'affaires Outillages atteint un plus haut historique en 10 ans et s'établit à 34,65 M€, en hausse de 2,5 % en publié.

Sur la période, les lignes de produits enregistrant les plus fortes progressions sont respectivement « Dépollution », « Refroidissement » et « Mécanismes ». Les livraisons de réservoirs AdBlue® pour le système SCR ont ainsi nettement dépassé les prévisions annoncées et atteignent 180,55 M€ contre 162,1 M€ en 2016. Cette évolution s'explique d'une part par un impact favorable du taux d'équipement des véhicules en systèmes SCR et d'autre part par les bonnes performances commerciales du client du Groupe en Europe sur ce type de motorisation.

La répartition du chiffre d'affaires annuel par zone de production est la suivante :

France : -5,3 % à 365,8 M€. Pour rappel, depuis le début de l'année 2017, les réservoirs SCR, fabriqués en Espagne, sont facturés depuis l'entité espagnole et non plus depuis la France.

Europe (hors France), Russie & Afrique : +28,6 % à 304,5 M€

Amérique du Nord : -0,6 % à 229,6 M€

Asie & Moyen-Orient (y compris la Turquie) : +13,3 % à 107,4 M€

Amérique du Sud : +14,7 % à 16,9 M€

Une dynamique de croissance record a été constatée dans 19 sites à travers le monde (contre 14 sites l'an dernier) avec des niveaux d'activité jamais atteints.

Comme annoncé, les investissements non financiers ont été particulièrement renforcés sur l'année 2017 pour atteindre un pic de plus de 80 M€ sur l'exercice (pour mémoire 53,9 M€ en 2016). Ils seront en baisse sensible dès 2018 puis encore en 2019.

Sur l'exercice, MGI Coutier a achevé la construction de deux nouveaux sites (premières livraisons « série » début 2018) l'un à Wuhan en Chine et l'autre à Ixtaczoquitlan au Mexique, et projette de démarrer en 2018 un site en Thaïlande (Rayong) et un en Bulgarie (Vidin).



ENDETTEMENT NET AU 31 DÉCEMBRE 2017

Au 31 décembre 2017, l'endettement financier net du Groupe augmente de 11,6 M€ et s'établit à 24,9 M€. Cette évolution s'explique principalement par l'accélération des investissements.



TENDANCES

Pour l'ensemble de l'exercice, compte tenu de la croissance constatée, le Groupe MGI Coutier estime que son résultat opérationnel courant devrait être égal ou légèrement supérieur en valeur à celui de 2016 (le Groupe avait annoncé qu'il serait proche en valeur de celui de 2016).

Fort de prises de commandes restées soutenues sur l'exercice et d'une politique d'investissements non financiers élevés (230 M€ investis en 4 ans) qui lui a permis notamment de renforcer sa présence internationale et d'accroître sa productivité, le Groupe reste confiant dans sa capacité à accompagner les évolutions à venir dans le secteur automobile et à mener un développement dynamique à court et moyen terme.

Enfin, au regard de sa situation financière très saine, le Groupe MGI Coutier reste attentif aux opportunités de croissance externe qui viendraient accélérer son développement et/ou compléter ses expertises technologiques.





Prochain communiqué : Résultats annuels 2017, le 11 avril 2018 après bourse.



Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :

Le management des fluides et les mécanismes.

Le Groupe compte plus de 10 900 salariés dans le monde

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 – Reuters : MGIP.PA - Bloomberg : MGIC



Contacts :

MGI Coutier

Jean-Louis Thomasset - Vice-Président du Directoire/Directeur Financier - Tél : 04 50 56 99 25

ACTUS finance & communication

Amalia Naveira – Marie-Claude Triquet - Relations analystes/investisseurs/presse - Tél : 04 72 18 04 93 anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr

