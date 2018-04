MGI Coutier : Portzamparc confirme son opinion

06/04/2018 | 15:50

MGI Coutier va annoncer mercredi prochain ses résultats annuels. Les analystes de Portzamparc s'attendent à résultat opérationnel courant (ROC) de 115,9 ME (+4,4%), une marge opérationnelle courante (MOC) de 11,3% (-20bp) et un résultat net part du groupe (RNpdg) de 86,5 ME (+1,1%). Ils confirment leur conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de 40,60 E.



Après la publication d'un niveau record de rentabilité au S1 2017 (12,6% MOC), nous anticipons un retrait de la MOC à 10,1% sur le S2 (49,5ME ROC S2 2017e) ' souligne le bureau d'analyses.



' Cela nous donne sur l'ensemble de l'année une progression de +4,4% du ROC 2017 à 115,9 ME et un effritement de -20bp de la marge (11,3% MOC 2017) sous l'effet : 1/ d'un effet devise E/$ défavorable réduisant la contribution au ROC de la zone US (49% ROC 2016) qui reste la zone

géographique la mieux margée du groupe, 2/ des surcoûts liés au ramp-up de ses deux dernières usines et 3/ de la hausse des salaires en Europe émergente ' rajoute Portzamparc .



' Le groupe vise un ROC égal ou légèrement supérieur en valeur à 2016 (ROC 2016 111,1ME) '



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.