MGI Digital Graphic Technology : Bilan annuel liquidité 2017

Paris, le 4 janvier 2018

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MGI Digital Graphic à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 2 678

- Solde en espèces du compte de liquidité : 132 663,25€

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 2 373

- Solde en espèces du compte de liquidité : 116 269,18€

A propos de MGI Digital Technology

MGI Digital Technology est une société française créée en 1982. Elle conçoit, fabrique et commercialise en France et à l'international une gamme complète et innovante de presses numériques multi-supports (Papier et Plastique) et une ligne de produits de finition dédiée au Papier & Plastique. MGI réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires à l'international et connaît une croissance annuelle à deux chiffres. MGI s'impose comme un acteur incontournable au travers d'un portefeuille de plusieurs milliers de clients dans des secteurs très diversifiés : professionnels des industries graphiques, grands comptes et administrations, industriels de la carte plastique, sociétés de packaging, laboratoires photo etc… Depuis 2003, le Groupe a également pris position sur le marché prometteur de l'Electronique Imprimée et de l'Impression 3D Intelligente avec l'acquisition de CERADROP. MGI est cotée sur Alternext depuis 2006. S'appuyant sur une expertise technologique historiquement reconnue, MGI bénéficie du label BPI « Excellence ». Pour plus d'informations, visitezhttp://www.mgi-fr.com&http://www.mgi-usa.com