MGI Digital Graphic Technology : L’imprimerie Reprocolor investit dans une MGI JETVARNISH 3DS avec son module de dorure à chaud iFOIL S.

L'imprimerie Reprocolor investit dans une MGI JETVARNISH 3DS avec son module de dorure à chaud iFOIL S.

Dans sa quête d'innovation, Reprocolor n'hésite pas à anticiper les évolutions du marché en investissant dans les toutes dernières technologies.

Dernier investissement en date : la MGI JETVARNISH 3DS équipée du module de dorure à chaud.

En plus de 30 ans, le Groupe Reprocolor s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché de l'impression numérique, il compte désormais plus de 80 collaborateurs et peut se targuer de proposer des prestations 100% «made in Hauts de France». Son site de production de 2 800 m² implanté à Hallennes-lez-Haubourdin près de Lille héberge un parc machine à la pointe de la technologie. En alliant production et écologie, Reprocolor est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche environnementale forte. Entre autre le groupe est labellisé Imprim'vert et PEFC.

Fort d'un réseau de 5 agences dans les villes d'Amiens, Arras, Lens, Dunkerque et Reims, Reprocolor apporte une proximité sur toute la région afin de proposer flexibilité et réactivité.

Au fil des années, le groupe n'a cessé d'innover et d'élargir sa palette métiers : davantage de prestations, toujours plus de services.

L'offre est en mesure de couvrir la quasi-totalité des besoins clients en terme d'impressions et ce, sur l'ensemble des différentes typologies d'activités.

La gamme de prestations comprend : la reprographie et la numérisation de documents, le tirage de plan, la gestion des appels d'offres, l'impression petits et grands formats, l'impression de livres à la demande, l'impression 3D polychrome, l'impression sur supports textiles, la signalétique en relief et en braille, l'habillage de structures d'exposition et stands.

Reprocolor accompagne ses clients dès l'émergence d'un projet, il écoute et conseille, propose les solutions les plus adaptées. Il intègre tous les types de finitions et compte dans ses effectifs des équipes de pose afin de gérer les projets de A à Z.

Enfin, des outils de commande en ligne sont à la disposition des clients, Reprocolor défend ainsi une volonté affichée de toujours les servir au mieux.

Reprocolor a découvert les performances de cette solution de dépose de vernis 3D, gaufrage et dorure à chaud entièrement numérique, lors d'un événement organisé par Konica Minolta à Lille en mai 2017 puis sur le salon GRAPHITEC (Paris) en juin 2017. Cet équipement permettra d'appliquer un vernis UV sélectif 3D ultra précis, sur des impressions offset ou numériques, avec une cadence de production jusqu'à 2 077 feuilles/heure. L'extrême brillance du vernis UV, associée à la possibilité de varier avec précision l'épaisseur du vernis sur chaque feuille et à la technologie de repérage feuille à feuille par le système AIS Smartscanner©, permet de sublimer les impressions. La combinaison avec le module en ligne de dorure à chaud iFOIL S ouvre les portes du marché de la dorure à chaud et du gaufrage numérique. L'option Données Variables ajoute quant à elle des capacités de personnalisation pour une communication percutante et innovante.

« Nous avons été séduits par les capacités de cet équipement, la qualité du vernis et l'étendue des possibilités. Les applications sont en effet très nombreuses : couvertures de livre, plaquettes de prestige, documentations commerciales, dossiers de réponse à appel d'offres, cartes de visite… La dorure et le film argent est un réel élément de différenciation par rapport aux autres acteurs de la région. Il s'agit également d'un levier intéressant pour notre site d'auto-édition et l'embellissement de couvertures de livre. Les formats acceptés (jusqu'au 36,4 x 102 cm) correspondent, par ailleurs, parfaitement à nos besoins. La créativité étant illimitée, nous souhaitons aider le client à se projeter dans les applications possibles. Il y a un vrai travail de présentation et d'accompagnement à effectuer.

Simple à intégrer dans le flux de production, l'installation de ce nouvel équipement s'est très bien passée et l'accueil de nos clients a été plus que positif. Si nous devions résumer en 3 points, je dirais que ce qui a fait la différence est :

- la confiance que nous avons en Konica Minolta, qui est une société de renom dont le professionnalisme a fait ses preuves sur le marché,

- la technologie MGI, en elle-même, qui est éprouvée et qui correspond à notre potentiel de production, - la réelle valeur ajoutée que nous pouvons offrir à nos clients. », explique David TRINEL, dirigeant de Reprocolor.

A propos du Groupe MGI

Le Groupe MGI est le leader mondial des solutions numériques de finition et d'ennoblissement. Il est composé des entités suivantes : MGI Digital Technology dont le siège est à Fresnes (France), MGI CERADROP basé à Limoges (France) et MGI KÖRA-PACKMAT à Villingendorf (Allemagne).

Créée en 1982, la société MGI Digital Technology conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de presses numériques et de solutions innovantes de finition. MGI réalise plus de 70% de son CA à l'international et connaît une croissance organique de plus de 20%. MGI s'impose comme un acteur incontournable au travers d'un portefeuille de plus d'un millier de clients positionnés sur des secteurs diversifiés : professionnels des industries graphiques, grands comptes et administrations, industriels de la carte plastique, éditique, sociétés de packaging, laboratoires photo, etc.

MGI est cotée en bourse sur le marché Alternext, Euronext Paris depuis 2006. S'appuyant sur une expertise technologique historiquement reconnue, MGI a reçu les labels BpiFrance, « Excellence 2015 » et « Entreprise Innovante ». MGI a été aussi récompensée par 12 autres prix internationaux au cours des 36 derniers mois dont le « Oscar de l'Emballage 2013 » décerné par Emballages Magazine « 2015 InterTech Technology Award » organisé par Printing Industries of America, « Leadership in Innovation » orchestré par Dupont Packaging et enfin le trophée EDP pour « La Meilleure Solution de Finition d'Etiquettes » décerné lors de la Drupa 2016.

A propos de Konica Minolta Business Solutions France :

Konica Minolta Business Solutions France accompagne les entreprises de toutes tailles dans la gestion et le traitement de l'information sous toutes ses formes. La société propose une gamme de solutions logicielles, de systèmes d'impression et de production dotée de performances reconnues à l'échelle internationale.

Depuis 2012 (suite au rachat de l'intégrateur Serians), la filiale française accélère son développement sur le marché des services informatiques en développant de nouvelles offres de Business Process Services et d'intégration/gestion des infrastructures informatiques. Konica Minolta Business Solutions France accompagne également les établissements de santé dans la transformation numérique du parcours de soins. Elle est aussi en mesure de répondre aux besoins des organisations en matière de sureté grâce aux caméras intelligentes de Mobotix (Konica Minolta détenant 65 % du capital). En 2016, son alliance stratégique avec MGI Digital Technology s'est renforcée et un nouveau département dédié à l'impression industrielle, appelé Industrial Printing, a vu le jour. Konica Minolta Business Solutions France, basée à Carrières-sur-Seine, est une filiale à part entière du Groupe Konica Minolta Inc., Tokyo, Japon. En France, le Groupe emploie 1840 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 486 millions d'euros pour l'exercice 2016. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 9 entités régionales, de 120 concessionnaires et revendeurs.

Konica Minolta Business Solutions France est aussi engagé dans :

- Le sport : Partenaire titre du Marathon Vert Konica Minolta Rennes depuis 7 ans ;

- Le mécénat : la Fondation d'Entreprise Konica Minolta vise à faciliter l'accessibilité des personnes en situation de handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l'éducation et au travail.

