MGI Digital Graphic Technology : L’imprimerie druckpartner gagne de nouveaux marchés avec la MGI JETvarnish 3D Evolution

L'imprimerie druckpartner gagne de nouveaux marchés avec la MGI JETvarnish 3D Evolution.

Partenaire stratégique de MGI, Konica Minolta signe la vente d'une MGI JETvarnish 3D Evo avec druckpartner, imprimerie de renom qui se différencie grâce à l'ennoblissement numérique.

druckpartner Druck- und Medienhaus est un imprimeur de poids qui a conquis de nouveaux marchés en adoptant les dernières évolutions technologiques.

Fondée il y a plus de 40 ans en tant qu'imprimerie offset et de livres, l'entreprise n'a eu de cesse de grandir

et a considérablement élargi sa gamme de services. Son chiffre d'affaires s'élève désormais à plus de 20 millions d'euros.

Installée à Essen en Allemagne avec plus de 120 collaborateurs, cette entreprise propose une offre complète pour les secteurs marketing et commerciaux.

Ses solutions sont conçues sur mesure pour sa clientèle constituée à parts égales d'agences et de clients finaux.

druckpartner développe sa stratégie grâce à l'ennoblissement

druckpartner cherchait différentes façons de "se vendre" auprès d'une clientèle de plus en plus importante pour son activité : les entreprises spécialisées dans le marketing et la publicité. Il s'agit d'un secteur dans lequel les employés ne tiennent pas vraiment compte de l'impression, mais qui regardent le résultat et le produit qu'ils peuvent vendre.

L'envoi d'échantillons d'impressions avec données variables, de la dorure et les sensations procurées par ces échantillons ont été identifiés comme une méthode efficace pour cibler cette audience spécifique. Investir dans les technologies d'ennoblissement est alors devenue une stratégie essentielle pour conquérir de nouveaux clients.

Les possibilités offertes par ces technologies permettent d'ouvrir les portes vers de nouvelles opportunités commerciales.

Un choix réfléchi

Après une analyse poussée, druckpartner a choisi le système de dorure à chaud et de vernis UV sélectif B1 JETvarnish 3D Evolution de MGI, partenaire stratégique de Konica Minolta.

« En fin de compte, il s'agit de savoir si le client est prêt à dépenser plus pour des effets spéciaux. La MGI JETvarnish 3D Evolution contribue fortement à stimuler notre activité et nous permet de nous distinguer d'autres entreprises. Nous n'avons guère de concurrence. »

Gerd Florian, directeur de la production, druckpartner

La capacité de cette machine à créer des imprimés différenciant, uniques et au toucher hors du commun a joué un rôle déterminant dans ce choix. Elle permet la dépose de vernis sélectif sur les impressions offset et numériques, la mise en valeur de zones définies et l'ajout d'effets 3D tactiles. La combinaison avec le module de dorure à chaud en ligne permet d'ajouter de superbes effets.

Une stratégie qui a déjà porté ces fruits

L'intégration de la MGI JETvarnish 3D Evolution est rapidement devenu un argument de vente clé pour druckpartner, tout en leur permettant de simplifier le processus de production. La possibilité de réaliser impression et embellissement en interne au lieu de les externaliser a permis de réduire de deux jours le temps de réalisation de chaque commande. La logistique intermédiaire avec les prestataires externes est devenue inutile.

Toutes sortes d'applications sont désormais possibles, mais la commande idéale sur la MGI JETvarnish 3D Evolution pour druckpartner comprend moins de 1 000 feuilles et a une valeur comprise entre 200 et 500 euros. Elle peut également s'adresser à de nouveaux clients pour les impressions offset standards.

Des travaux récents de grande envergure comprennent par exemple l'utilisation d'effets d'ennoblissement pour une grande carte envoyée aux clients d'une importante compagnie d'assurance et une carte d'anniversaire personnalisée pour les clients d'un grand détaillant. Mais la MGI JETvarnish3D Evolution est principalement utilisée pour les couvertures de livres et les dépliants, et a permis à druckpartner d'investir le marché des emballages de luxe.

Elle ouvre également à de nouvelles opportunités plus saisonnières, comme Noël.

Mais le plus grand avantage a été de créer des débouchés sur les marchés de la publicité, du marketing et de la création. En 2017, druckpartner a eu plus de 200 rendez-vous avec des entreprises de ces secteurs, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux années précédentes, progression largement liée au système MGI.

A propos du Groupe MGI

Le Groupe MGI est le leader mondial des solutions numériques de finition et d'ennoblissement. Il est composé des entités suivantes : MGI Digital Technology dont le siège est à Fresnes (France), MGI CERADROP basé à Limoges (France) et MGI KÖRA-PACKMAT à Villingendorf (Allemagne).

Créée en 1982, la société MGI Digital Technology conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de presses numériques et de solutions innovantes de finition. MGI réalise plus de 70% de son CA à l'international et connaît une croissance organique de plus de

20%. MGI s'impose comme un acteur incontournable au travers d'un portefeuille de plus d'un millier de clients positionnés sur des secteurs diversifiés : professionnels des industries graphiques, grands comptes et administrations, industriels de la carte plastique, éditique, sociétés de packaging, laboratoires photo, etc.

MGI est cotée en bourse sur le marché Alternext, Euronext Paris depuis 2006. S'appuyant sur une expertise technologique historiquement reconnue, MGI a reçu les labels BpiFrance, « Excellence 2015 » et « Entreprise Innovante ». MGI a été aussi récompensée par 12 autres prix internationaux au cours des 36 derniers mois dont le « Oscar de l'Emballage 2013 » décerné par

Emballages Magazine « 2015 InterTech Technology Award » organisé par Printing Industries of America, « Leadership in Innovation » orchestré par Dupont Packaging et enfin le trophée EDP pour « La Meilleure Solution de Finition d'Etiquettes » décerné lors de la Drupa 2016.

A propos de Konica Minolta Business Solutions France :

Konica Minolta Business Solutions France accompagne les entreprises de toutes tailles dans la gestion et le traitement de l'information sous toutes ses formes. La société propose une gamme de solutions logicielles, de systèmes d'impression et de production dotée de performances reconnues à l'échelle internationale.

Depuis 2012 (suite au rachat de l'intégrateur Serians), la filiale française accélère son développement sur le marché des services informatiques en développant de nouvelles offres de Business Process Services et d'intégration/gestion des infrastructures informatiques. Konica Minolta Business Solutions France accompagne également les établissements de santé dans la transformation numérique du parcours de soins. Elle est aussi en mesure de répondre aux besoins des organisations en matière de sureté grâce aux caméras intelligentes de Mobotix (Konica Minolta détenant 65 % du capital). En 2016, son alliance stratégique avec MGI Digital Technology s'est renforcée et un nouveau département dédié à l'impression industrielle, appelé Industrial Printing, a vu le jour. Konica Minolta Business Solutions France, basée à Carrières-sur-Seine, est une filiale à part entière du Groupe Konica Minolta Inc., Tokyo,

Japon. En France, le Groupe emploie 1840 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 486 millions d'euros pour l'exercice

2016. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 9 entités régionales, de 120 concessionnaires et revendeurs.

Konica Minolta Business Solutions France est aussi engagé dans :

- Le sport : Partenaire titre du Marathon Vert Konica Minolta Rennes depuis 7 ans ;

- Le mécénat : la Fondation d'Entreprise Konica Minolta vise à faciliter l'accessibilité des personnes en situation de handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l'éducation et au travail.

