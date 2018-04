MICHELIN : Invest Securities abaisse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a abaissé son objectif de cours de 117 à 105 euros sur le titre Michelin, tout en maintenant son opinion Vente, suite à la publication du 1er trimestre 2018 (et la conférence téléphonique afférente) qui apportent plus de questions que de certitudes sur 2018. Ainsi, l’année débute sur une chute du chiffre d’affaires du premier trimestre de 6,3% en ligne, mais avec des volumes en recul et la pression des changes, explique le bureau d’études.Le fabricant de pneumatiques invoque un rattrapage de la croissance volume au deuxième semestre, mais anticipe une hausse des matières premières et un effet change sur l'Ebita aggravé de -50 millions d'euros en 2018, ajoute l'analyste.Enfin, l'expert prévient que la publication de premier semestre pourrait décevoir, dans le sillage de l'alerte sur les résultats de l'allemand Continental.