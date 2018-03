Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin et CFAO viennent d’annoncer la conclusion d’un accord portant sur l’importation et la distribution de pneumatiques de qualité premium au Kenya et en Ouganda, au sein d’une joint-venture détenue à 51% par CFAO et à 49% par Michelin. La gouvernance est conjointe et assumée à parité entre CFAO et Michelin. Cette nouvelle entité opérera sur les deux pays, qui totalisent plus de 90 millions d’habitants, distribuant des pneumatiques pour véhicules légers et camionnettes ainsi que des pneus poids lourds, deux-roues, génie civil et agricoles.Michelin souhaite accélérer la distribution de ses pneumatiques haut de gamme en saisissant cette opportunité de croissance dans deux puissances économiques régionales africaines. La joint-venture s'appuiera notamment sur les partenaires historiques de Michelin au Kenya et en Ouganda." Avec des taux de croissance de 4,5% pour l'Ouganda et de 5,5% pour le Kenya en 2017, ces marchés sont très dynamiques. Ils intéressent donc les plus grands acteurs de l'industrie mondiale ", a commenté Richard Bielle, le Président-directeur général du groupe CFAO.