Michelin progresse tranquillement de 0,32% à 125,30 euros en Bourse, alors que le fabricant français de pneumatiques souhaite acquérir le britannique Fenner, ce qui lui permettra de se renforcer sur les produits de spécialité sans déséquilibrer sa structure financière. Une opération jugée favorablement par plusieurs analystes.Dans le détail, Michelin a fait une offre amicale valorisant Fenner 1,3 milliard de livres sterling (1,48 milliard d'euros). Chaque actionnaire recevra 6,10 livres en numéraire par action Fenner, ce qui représente une prime de 30,7% par rapport au cours de clôture du 16 mars dernier. Ce prix explique bien entendu le bond de l'action sur la place de Londres (+25% à 6,13 livres).Présentant un chiffre d'affaires de 655 millions de livres (747 millions d'euros) en 2017, Fenner propose des solutions de bandes transporteuses et des produits à base de polymères renforcés pour l'industrie minière et le secteur industriel. D'ores et déjà, Michelin a identifié des "opportunités significatives de réduction des coûts", dont 30 millions de livres de synergies annuelles immédiates. Il ajoute que l'opération sera relutive dès 2018.Qu'en pensent les analystes ? Globalement, ils ont apprécié. "L'opération, qui reste de taille modérée, fait sens sur le plan stratégique et offre des synergies significatives de revenus et de coûts", explique ainsi Oddo BHF. Des éléments qui l'ont conduit à relever son objectif de cours de 150 à 155 euros sur Michelin, tout en réitérant sa recommandation Achat. Idem pour UBS qui reste à l'achat avec une cible de 135 euros.Seul Berenberg fait quelque peu la moue, jugeant le prix d'acquisition trop élevé. L'analyste reste ainsi à la vente sur Michelin avec un objectif de cours de 109 euros.