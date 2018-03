Michelin : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin vient d’annoncer son intention d'acquérir Fenner PLC dont le siège social est situé à Hessle, au Royaume-Uni. Il s’agit d’une OPA amicale valorisant Fenner 1,3 milliard de livres sterling. Chaque actionnaire recevra 6,10 livres sterling en numéraire par action Fenner, ce qui représente une prime de 30,7 % accordée en sus du cours de clôture de l'action au 16 mars 2018 de 4,67 livres sterling, dernier jour ouvré avant l'annonce de l'opération. L'acquisition sera réalisée par le biais d'un « scheme of arrangement » homologué par un tribunal.A l'issue d'analyses et de discussions avec Fenner, Michelin indique avoir identifié des " opportunités significatives de réduction des coûts ", dont 30 millions de livres sterling de synergies annuelles immédiates, d'amélioration des processus industriels, et de capitalisation sur les capacités de R&D, avec comme objectif d'accélérer la croissance et de créer de la valeur.Présentant un chiffre d'affaires de 655 millions de livres sterling en 2017, Fenner propose des solutions de bandes transporteuses et des produits à base de polymères renforcés pour l'industrie minière et le secteur industriel.