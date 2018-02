Michelin : Bénéfice net +1,4% en 2017 malgré les matières 1ères

PARIS, 12 février (Reuters) - Michelin a fait état lundi d'une hausse de 1,4% de son bénéfice net, part du groupe, en 2017, les hausses de prix de ses pneumatiques ayant compensé l'impact très négatif des hausses des cours des matières premières l'an dernier.

Le groupe clermontois a dégagé un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros, nouveau plus haut historique et supérieur au consensus Inquiry Financial pour Thomson Reuters qui donnait 1,665 milliard.

En revanche, les ventes nettes (+5% à 21,960 milliards) et le bénéfice opérationnel sur activités courantes (+1,9% à 2,742 milliards) sont inférieurs au consensus, qui donnait respectivement 21,988 milliards et 2,768 milliards.

"En 2017, le groupe a réalisé une performance conforme à sa feuille de route à l'horizon 2020 (...) démontrant son agilité dans un environnement externe plus difficile", a commenté Jean-Dominique Senard, président du groupe, cité dans un communiqué.

L'an dernier, Michelin a été confronté à un impact négatif des matières premières de 738 millions d'euros, compensé notamment grâce à un prix-mix positif de 668 millions et à un effet positif net des économies de 36 millions.

En 2018, l'effet matières devrait être plus sage (entre -50 et -100 millions d'euros attendu) et le directeur financier Marc Henry a dit à la presse qu'à ce stade de l'année, les hausses de tarifs n'étaient "pas un sujet". Il travaille toutefois avec une hypothèse de remontée des cours du pétrole au second semestre. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)