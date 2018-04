Michelin : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la clôture - Mercredi 18 avril 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-2,70% à 117,15 euros)Le fabricant de pneumatiques a été pénalisé par l'avertissement lancé par son concurrent allemand Continental sur l'évolution de sa rentabilité 2018. Continental vise désormais une marge d'environ 10,5% contre plus de 10% précédemment. Le groupe allemand évoque notamment une valorisation en baisse de ses stocks et des effets de changes défavorables sur le premier semestre.