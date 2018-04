Michelin : Invest Securities abaisse sa cible

24/04/2018 | 09:53

'Les pressions sur les résultats se sont accrues', a résumé Invest Securities ce matin dans une note consacrée à Michelin. A la suite de l'annonce hier après Bourse d'une baisse de 6,3% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en sus de volumes en baisse, l'intermédiaire a réduit son objectif de cours de 117 à 105 euros, tout en confirmant son opinion 'vente'.



'Le groupe invoque un rattrapage de la croissance volume au second semestre, mais anticipe une hausse des matières premières et un effet change sur l'Ebita aggravé de 50 millions d'euros en 2018', relate Invest Securities, qui a également ajusté ses estimations de BNA pour 2018, 2019 et 2020 de respectivement -5,5, -4,8 et -4,6%.



'Notre opinion est maintenue à 'vente' dans la perspective d'une publication semestrielle qui, après l'alerte sur les résultats de Continental, pourrait décevoir', ajoute l'analyste.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.