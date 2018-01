COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2018 - 18h00

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN





Michelin et Sumitomo Corporation vont former

le numéro deux du grossisme aux États-Unis et au Mexique





Michelin North America Inc. (MNAI) et Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif portant sur le rapprochement de leurs activités respectives de grossisme et de détail, avec services associés, en Amérique du Nord au sein d'une joint-venture détenue à parité. Cette transaction donnera naissance au numéro deux du grossisme dans le secteur pneumatiques sur le marché américain.

L'entité regroupant les activités de grossisme opérera sous une nouvelle marque, NTW, et sera l'une des sociétés d'exploitation de TBC Corporation. Elle assurera une meilleure disponibilité des produits pneumatiques dans toutes les gammes de prix en Amérique du Nord, avec une plus grande portée en matière de livraison aux clients. La joint-venture permettra également aux deux entreprises d'optimiser la capacité, la qualité et la rapidité du service rendu.

Le partenariat réunira les sociétés TCi (filiale de MNAI), quatrième plus grand réseau de grossisme et de service aux États-Unis, avec plus de 85 implantations à travers le pays, et TBC (filiale de SCOA), l'un des principaux distributeurs de pneumatiques de remplacement verticalement intégrés sur le marché, avec 59 centres de grossisme et plus de 2 400 points de vente de détail en Amérique du Nord.

Ce partenariat avec SCOA nous positionne encore mieux pour servir nos clients et nous assurer qu'ils aient accès à nos produits n'importe où et dès qu'ils en ont besoin, a déclaré Scott Clark, Chairman et Président de MNAI. « Grâce à ce partenariat, notre empreinte géographique va s'élargir. Nos clients bénéficieront ainsi d'une gamme de pneumatiques plus variée et plus large au même titre qu'une meilleure disponibilité des produits par l'effet d'une fréquence de livraison accrue. Nous serons également en mesure de fournir un service plus performant et plus agile à nos clients directs grâce à un programme de livraison optimisé.

Cette joint-venture vient conforter notre stratégie de mobilité dans ce nouvel écosystème dynamique du paysage automobile, a déclaré Sam Kato, Vice-Président Senior et Directeur général de la Division Auto & Aerospace de SCOA. En plus de l'avantage concurrentiel qu'elle nous confère dans le domaine de la distribution, nous pensons que l'expérience couronnée de succès de Michelin dans les services de mobilité créera de la valeur pour TBC. SCOA continuera de rechercher des investissements tels que celui-ci, qui vont dans le sens de notre objectif : les solutions de mobilité intégrées.

Les principaux avantages stratégiques attendus de cette transaction sont les suivants :

La joint-venture sera un acteur plus compétitif du secteur nord-américain de grossisme en pneumatiques et d'entretien automobile, en plein essor. Apte à capter la croissance sur ces marchés clés en hausse, la nouvelle entité comprendra l'activité de grossisme de TBC au Mexique, TBC de Mexico, un des principaux acteurs sur un marché en pleine croissance.

Cette transaction permettra aux deux entreprises d'être plus efficaces face aux clients en ligne en combinant distribution, couverture et rapidité.

La joint-venture servira de base pour les professionnels de l'entretien des véhicules particuliers et utilitaires sur l'ensemble du territoire, répondant ainsi à la croissance de l'activité de maintenance de flottes et à la complexité accrue des exigences de service et des tailles de pneumatiques.

La transaction permettra aux entités d'accélérer leur croissance, grâce à l'augmentation de leur part de marché et de leur taille opérationnelle.

La joint-venture sera placée sous la direction d'un Conseil d'Administration composé de six membres, nommés à parité par MNAI et SCOA à l'issue de la transaction.

Erik R. Olsen, précédemment Président et Directeur Général de TBC, dirigera la nouvelle entité en qualité de Directeur Général. Don Byrd, jusque-là Président et Directeur Général des Opérations de TCi, dirigera l'activité de grossisme de la nouvelle entité NTW en qualité de Président et Directeur Général des Opérations. La joint-venture aura son siège à Palm Beach Gardens (Floride).

Cette joint-venture verra le rapprochement de deux entreprises rentables : TCi Wholesale et TBC. Au vu de la valorisation de chacune de ces activités (160 millions de dollars pour TCi Wholesale et 1 520 millions de dollars pour TBC), il a été convenu que Michelin apporterait 630 millions de dollars en numéraire à SCOA et la société TCi Wholesale, pour assurer une détention à parité.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations habituelles.

* * *

Le présent communiqué de presse et la présentation peuvent être consultés sur le site http://www.michelin.com/fre, ainsi que des informations pratiques relatives à la conférence téléphonique.

Conformément au Règlement Abus de Marché (n° 596/2014), ce communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées.

