Michelin : Mobivia s'associe à Michelin pour porter son enseigne A.T.U, 1er acteur du centre auto en Allemagne.

Mobivia s'associe à Michelin pour porter son enseigne A.T.U,

1er acteur du centre auto en Allemagne





Lille, Clermont-Ferrand, le 12 février 2018 - Afin de porter A.T.U (Auto-Teile-Unger), son enseigne allemande du centre auto, dans une nouvelle phase de croissance et d'offrir aux clients d'A.T.U une expérience sans cesse améliorée, Mobivia, leader de l'entretien et de l'équipement automobile multimarques en Europe, s'associe à Michelin, leader mondial de l'industrie du pneumatique, qui entre au capital d'A.T.U, via une participation minoritaire de 20 % pour un montant de 60 millions d'euros.

Mobivia et Michelin rassemblent ainsi leurs expertises sur leurs marchés historiques respectifs pour améliorer l'expérience client et appuyer le développement de la marque A.T.U en Allemagne, Autriche et Suisse.

Créée en 1985, A.T.U est aujourd'hui le premier réseau national de centres auto en Allemagne, principal marché de l'après-vente automobile en Europe. L'enseigne exploite 577 centres automobiles en Allemagne, 25 en Autriche et 6 en Suisse.

A.T.U a rejoint le groupe Mobivia en décembre 2016. L'enseigne vient compléter le maillage territorial du spécialiste européen de l'entretien automobile multimarques avec ses marques historiques Norauto, Midas et Carter-Cash. Mobivia est aujourd'hui la principale chaîne de maintenance et de réparation automobile en Europe avec plus de 2 030 ateliers et magasins de détail, plus de 20 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel total de 2,7 milliards d'euros (exercice clos au 30 septembre 2017).

De son côté, Michelin est établi en Allemagne depuis plus de 110 ans et emploie plus de 8 600 personnes dans la production, la commercialisation et la distribution de pneumatiques et de services associés dans ce pays. Son partenariat avec Mobivia est l'opportunité de développer l'accès aux marchés des produits du Groupe et d'offrir avec l'enseigne A.T.U une expérience plus riche aux clients.

Pour Olivier Melis, Directeur Général Délégué de Mobivia, « dans un secteur automobile en mutation, nous pensons que nous associer à un leader industriel participera du redéploiement qu'A.T.U opère depuis 2017. »

Jörn Werner, CEO d'A.T.U, ajoute : « L'intégration d'A.T.U au sein de Mobivia a créé les conditions de la transformation de notre enseigne. Les apports de Michelin viendront renforcer le dynamisme d'A.T.U afin de toujours mieux satisfaire nos clients, ce qui fait partie de nos priorités. »



Pour Yves Chapot, Directeur des Lignes Business Automobile et Régions Asie, Afrique, Inde et Moyen-Orient, et membre du Comité Éxécutif du Groupe Michelin : « Mobivia, acteur de référence de l'entretien automobile dans plusieurs pays d'Europe, a démontré sa capacité à croitre et améliorer constamment sa qualité de service. De son côté, Michelin, fort de plus de 110 ans d'expérience dans ces pays, connait bien les attentes des consommateurs et les exigences propres à ces marchés. C'est pourquoi, nous avons souhaité joindre nos forces pour améliorer l'expérience consommateur et mettre en valeur nos offres de mobilité. »

La finalisation de cet accord reste soumise à son approbation par les autorités de la concurrence compétentes.

A propos de Mobivia

Mobivia, leader européen de l'entretien et de l'équipement de véhicules multimarques, réunit des entreprises fédérées par une même mission : Making mobility easier, rendre la mobilité plus facile. Au quotidien, dans ses 33 enseignes (en propre et via des participations dans des startups) implantées dans 19 pays, les 21 000 collaborateurs de Mobivia s'engagent pour proposer à leurs clients des solutions innovantes répondant aux enjeux de mobilité : mieux se déplacer, de manière plus accessible, plus propre, plus sûre et plus économique.

Aujourd'hui, Mobivia est la principale chaîne de maintenance et de réparation automobile en Europe, avec plus de 2030 ateliers et magasins de détail, sous ses marques propres (Norauto, A.T.U, Midas, Carter-Cash.). Mobivia est également reconnu en tant qu'acteur de premier plan du marché des nouvelles mobilités, par son accélérateur de business Via ID, qui accompagne des startups dédiées à la mobilité partagée, connectée et urbaine.

www.mobivia.com

Sur twitter : @Mobivia

A propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur des pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 111 700 personnes et exploite 68 usines dans 17 pays qui ensemble ont produit 187 millions de pneumatiques en 2016.

www.michelin.com

A propos d'A.T.U

A.T.U. est le leader du marché allemand des services automobiles. Depuis sa création, en 1985, l'entreprise a profité d'un développement dynamique. A.T.U, dont le siège est situé à Weiden i.d. Oberpfalz / Allemagne, et qui exploite plus de 600 filiales à travers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, emploie environ 10 000 collaborateurs.

Le modèle économique d'A.T.U repose sur une combinaison d'ateliers et de boutiques intégrées pour les automobilistes. A.T.U. propose une large gamme d'accessoires de mobilité et de pièces détachées, sur l'ensemble de ses sites, de qualité équivalente à celle des équipementiers.

Grâce à son indépendance vis-à-vis de toute marque, A.T.U propose des solutions de produit adaptées aux besoins de chacun de ses clients. Des services complets d'entretien, de maintenance et de réparation multimarques sont proposés au sein des ateliers d'A.T.U, sur la base d'une technologie dernier-cri - à savoir notamment la technologie « Smart Repair » -, d'un système de rénovation de peinture de carrosserie innovant, ainsi qu'un service de remplacement de vitrage.

www.atu.de

