Michelin : OPA amicale sur Fenner PLC

20/03/2018 | 07:57

Michelin a annoncé son intention d'acquérir Fenner PLC dont le siège social est situé à Hessle, au Royaume-Uni.



Chaque actionnaire recevra 6,10 £ en numéraire par action Fenner PLC, ce qui représente une prime de 30,7 % accordée en sus du cours de clôture de l'action au 16 mars 2018 de 4,67 £, dernier jour ouvré avant l'annonce de l'opération, valorisant ainsi Fenner à 1,3 milliard £.



Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 655 millions £ en 2017. Elle est un leader mondial dans l'industrie des bandes transporteuses et les technologies de polymères renforcés.



Fenner propose des solutions de bandes transporteuses et des produits à base de polymères renforcés pour l'industrie minière et le secteur industriel.



' Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'ambition de Michelin de valoriser son expertise dans les matériaux de haute technologie ' indique le groupe.



Michelin a identifié des opportunités significatives de réduction des coûts, dont 30 millions £ de synergies annuelles immédiates, d'amélioration des processus industriels, et de capitalisation sur les capacités de R&D.



