Michelin : et CFAO créent une coentreprise pour le Kenya et l'Ouganda

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin (ML.FR) et le distributeur spécialisé CFAO ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise dédiée à l'importation et à la distribution de pneumatiques haut de gamme au Kénya et en Ouganda.

La nouvelle entité, détenue à 51% par CFAO et à 49% par Michelin, permettra à Michelin "d'accélérer la distribution de ses pneumatiques haut de gamme" dans ces deux pays, qui totalisent plus de 90 millions d'habitants, ont précisé les deux groupes dans un communiqué. Elle couvrira un large éventail d'applications alant des pneus pour véhicules légers et camionnettes aux pneus pour poids lourds, deux-roues, génie civil et agricoles, ont-ils précisé.

