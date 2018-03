Michelin : des fonctions élargies pour Alexandre Taisne

09/03/2018 | 14:41

Michelin a annoncé ce vendredi en début d'après-midi l'accession d'Alexandre Taisne à la fonction de directeur des Activités gastronomiques et touristiques.



En charge de la stratégie et du développement des activités gastronomiques et touristiques du groupe Michelin depuis avril dernier, Alexandre Taisne prendra également la responsabilité des Sélections du guide Michelin.



Cet élargissement de ses fonctions existantes prendra effet le 3 avril. Directeur international des guides Michelin, Michael Ellis et ses équipes d'inspection lui répondront directement.





