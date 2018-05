Les places européennes en hausse mercredi, à l'exception de Milan

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs européennes ont terminé dans le vert mercredi, soutenues par la faiblesse de l'euro face au dollar, tandis que les difficultés de l'Italie à se doter d'un nouveau gouvernement faisaient craindre une nouvelle crise de la zone euro. L'indice Stoxx Europe 600 a terminé en hausse de 0,2% à 393,21 points, se hissant à son plus haut niveau depuis le mois de février, selon FactSet. Le FTSE 100 a également progressé de 0,2% à 7.734,20, le CAC 40 a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année en gagnant 0,3% à 5.567,54, et le DAX 30 a progressé de 0,2% à 12.996,33 points. A contre courant, le FTSE MIB a chuté de 2,3% à Milan, à 23.734,22 points, après la fuite d'un projet d'accord de gouvernement entre la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles, qui a alimenté les craintes de creusement du déficit public italien. Parmi les plus fortes variations du jour, l'éditeur de logiciels britannique Micro Focus International a bondi de 6,2% après avoir annoncé s'attendre à des revenus supérieurs aux attentes au premier semestre. Burberry Group a gagné 3,6% après l'annonce d'une augmentation de ses résultats annuels et d'un plan de rachat d'actions de 150 millions de livres.

-Sara Sjolin, Marketwatch (Version française Thomas Varela) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire