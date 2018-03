Micron Technology : des résultats solides,prévisions prudentes

23/03/2018 | 16:49

Le fabricant de puces Micron Technology a publié des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais les prévisions du groupe n'ont pas enthousiasmé les investisseurs. Le titre recule de plus de 4%.



Micron Technology, basé à Boise (Idaho), a publié un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, ou 2,67 dollars par action, pour le trimestre achevé le 28 février, contre un bénéfice net de 894 millions de dollars (77 cents) sur la même période de l'année dernière.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 58% à 7,35 milliards de dollars ; le consensus tablait sur 7,2 milliards de dollars.



'Micron Technology a publié des résultats et des prévisions solides, mais qui restent cependant en deçà des attentes très élevées', a commenté Credit Suisse après la publication.



Pour le courtier, les prévisions de l'entreprise semblent 'prudentes' au vu des tendances récentes du marché.



