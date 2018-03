Grand Prix Stratégies du Digital 2018 : WIDE l’agence digitale du Groupe Micropole remporte l’or dans la catégorie ‘site e-commerce’ avec L’Occitane

Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes spécialisé dans la Data et le Digital a reçu hier au nom de son agence digitale WIDE le prix du meilleur site e-commerce au Grand Prix Stratégies du Digital 2018.En remportant l'or, l'agence WIDE se voit récompenser une nouvelle fois pour la réalisation du site e-commerce international www.loccitane.com qui avait déjà reçu l'argent fin 2017 dans la catégorie design et ergonomie du Trophée e-Commerce 2017.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle reconnaissance qui vient récompenser le travail mené par les équipes de WIDE. Ce prix est le reflet des très fortes ambitions que nous poursuivons sur WIDE. Une agence qui cherche à créer, à travers le digital, de nouvelles expériences de marque, efficientes sur la performance business de ses clients », a commenté Antoine de Lasteyrie, directeur général de WIDE France.

A l'issue d'un appel d'offres international, WIDE a remporté la refonte du site e-commerce de L'Occitane. Un challenge aux enjeux ambitieux : une montée en gamme de l'image de marque, le développement de la dimension relationnelle, une amélioration des performances et la création d'un master adaptable aux problématiques de l'ensemble des pays où la marque est présente (66 pays).

Une démarche design user-centric et mobile-first a été menée par les équipes WIDE afin de recréer le parcours d'achat, l'architecture d'information, l'ergonomie. La totalité du site a été repensée pour une découverte plus immersive et sensorielle de la marque et de ses produits à l'image de l'expérience vécue en magasin. Résultat : naturalité, authenticité, proximité sont les maîtres-mots de la nouvelle plateforme www.loccitane.com qui n'oublie rien de son territoire originel encré en Provence.

« Les équipes WIDE ont totalement revu le design et la scénarisation du parcours client pour offrir aux internautes une expérience qui trouve son équilibre entre territoire de marque et dimension e-commerce. Ce dispositif a reçu un excellent accueil des clients sur l'ensemble des marchés de L'Occitane en Provence », a conclu Benoit Guilbert, directeur de la création de Wide France.