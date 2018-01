Micropole : CCH® Tagetik et Micropole s’allient

CCH® Tagetik et Micropole deviennent partenaires sur le marché du Corporate Performance Management (CPM) en proposant une solution unique et simple d'utilisation pour tous les besoins du pilotage financier

Paris, France - 24 janvier 2018 - CCH® Tagetik, membre de Wolters Kluwer Tax & Accounting et leader de solutions logicielles globales de performance management, annonce aujourd'hui son partenariat avec Micropole, Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans la Transformation Digitale, le Pilotage de la Performance, et la Gouvernance des Données.

Depuis sa création en 1987, Micropole est reconnue pour son expertise sur le marché de l'EPM (Enterprise Performance Management), dans la gestion de projet et la mise en œuvre des solutions métiers et technologiques novatrices et performantes, dédiées notamment aux enjeux de pilotage de la performance financière.

« Investir dans des solutions à forte valeur ajoutée »

« Nous sommes ravis de pouvoir élargir notre offre avec les solutions de CCH® Tagetik. Ce partenariat, fruit de la reconnaissance mutuelle de nos expertises, va dans le sens de notre stratégie d'offrir à nos clients des solutions et services à forte valeur ajoutée. La solution CCH® Tagetik a conquis nos experts CPM et nous avons décidé de faire monter en compétences une équipe dédiée. Cette alliance a déjà abouti à une première référence conjointe dans le secteur du retail qui, nous l'espérons, n'est que le début d'une belle série de projets communs.», affirme Antoine Amélineau, Directeur agence Pilotage de la Performance, Micropole.

CCH® Tagetik est une solution tout-en-un, unifiée et surtout évolutive, qui présente toutes les fonctionnalités - budget, consolidation, reporting - et des fonctionnalités de dashboarding intégrées quels que soient les systèmes d'information, systèmes transactionnels et solutions déjà en place dans l'entreprise. CCH® Tagetik répond non seulement aux enjeux actuels d'une direction financière mais surtout à leur évolution. De plus en plus, les directeurs financiers sont sous pression pour produire les données du reporting de plus en plus vite, à moindre coût et de manière plus moderne, en diffusant l'information auprès de la communication financière au travers de tableaux de bord digitaux.

« Une position unique sur le marché »

« En intervenant aussi bien dans un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que dans un rôle d'intégrateur de solutions, Micropole a une position unique sur le marché en France. De plus, Micropole est un partenaire référent de l'EPM avec une forte présence sur les grands comptes et une capacité à intervenir sur l'ensemble du territoire français. Ce partenariat est la garantie pour nos clients de pouvoir être accompagnés de bout en bout dans leurs projets de prévision, planification, élaboration budgétaire et reporting, de la définition de leurs besoins jusqu'au déploiement des solutions. De plus, cette alliance nous permet de faire bénéficier à nos clients du savoir-faire métiers de Micropole, en particulier dans les domaines banque-assurance et retail. S'associer à Micropole nous offre ainsi la perspective d'étoffer les compétences sur nos solutions et d'accompagner la croissance de CCH® Tagetik en France », explique Arnaud Piat, Directeur Alliances & Channel de CCH® Tagetik.