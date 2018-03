Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes spécialisé dans la Data et le Digital a reçu hier au nom de son agence digitale WIDE le prix du meilleur site e-commerce au Grand Prix Stratégies du Digital 2018. En remportant l'or, l'agence WIDE se voit récompenser une nouvelle fois pour la réalisation du site e-commerce international www.loccitane.com qui avait déjà reçu l'argent fin 2017 dans la catégorie design et ergonomie du Trophée e-Commerce 2017.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle reconnaissance qui vient récompenser le travail mené par les équipes de WIDE. Ce prix est le reflet des très fortes ambitions que nous poursuivons sur WIDE. Une agence qui cherche à créer, à travers le digital, de nouvelles expériences de marque, efficientes sur la performance business de ses clients », a commenté Antoine de Lasteyrie, directeur général de WIDE France.

A l'issue d'un appel d'offres international, WIDE a remporté la refonte du site e-commerce de L'Occitane. Un challenge aux enjeux ambitieux : une montée en gamme de l'image de marque, le développement de la dimension relationnelle, une amélioration des performances et la création d'un master adaptable aux problématiques de l'ensemble des pays où la marque est présente (66 pays).

Une démarche design user-centric et mobile-first a été menée par les équipes WIDE afin de recréer le parcours d'achat, l'architecture d'information, l'ergonomie. La totalité du site a été repensée pour une découverte plus immersive et sensorielle de la marque et de ses produits à l'image de l'expérience vécue en magasin. Résultat : naturalité, authenticité, proximité sont les maîtres-mots de la nouvelle plateforme www.loccitane.com qui n'oublie rien de son territoire originel encré en Provence.

« Les équipes WIDE ont totalement revu le design et la scénarisation du parcours client pour offrir aux internautes une expérience qui trouve son équilibre entre territoire de marque et dimension e-commerce. Ce dispositif a reçu un excellent accueil des clients sur l'ensemble des marchés de L'Occitane en Provence », a conclu Benoit Guilbert, directeur de la création de Wide France.

À propos de Micropole | www.micropole.com

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance et de la Gouvernance des Données. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1 150 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Bpifrance. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).

À propos de WIDE | www.wideagency.fr

Agence conseil en transformation digitale, WIDE (www.wideagency.com) accompagne ses clients Marketing et Métier dans leurs stratégies digitale et relationnelle. Expert dans les plateformes digitales, de la Data science, du CRM et de l'intégration des technologies, les 190 talents de Wide conçoivent et développent de nouvelles expériences utilisateurs efficientes. WIDE réalise 18 M€ de CA. Parmi ses principaux clients : Euromaster, L'Occitane, DIM, Carrefour, PSA, Galeries Lafayette, Bureau Veritas … Suivez WIDE sur Twitter : @Agence_WIDE

