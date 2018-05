Micropole, Groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Transformation Digitale, Pilotage de la Performance et Gouvernance des Données, a réalisé sur le premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 27,5 millions d'euros, contre 28,6 millions d'euros enregistrés sur la même période en 2017*. Ce chiffre, conforme aux prévisions du Groupe, a été impacté par les cessions d'activités et désinvestissements intervenus sur 2017, dont notamment la cession de sa participation au sein de la société belge WeQan, la cession de l'activité de Toulouse qui représentait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine, et l'arrêt de l'activité commerciale d'Aix-en-Provence.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'établit à 27,9 millions d'euros marquant une progression de 1% par rapport aux 27,7 millions d'euros réalisés au premier trimestre 2017. La croissance a été impactée défavorablement par un effet calendaire (un jour de moins soit 1,5 point de croissance), un effet taux de congés de 1% et un effet de base.

A l'international, hors effets de change, l'activité progresse de près de 3,5% avec un dynamisme particulièrement soutenu en Belgique.

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels, la croissance s'annonce progressive tout au long de l'exercice. Après une année 2017 marquée par des transformations et réorganisations importantes, et fort de son excellent positionnement basé sur les prestations à valeur ajoutée à destination des directions Métiers, Digitales & IT, le Groupe Micropole est reparti dans une dynamique de croissance tout à fait favorable, notamment marquée par une forte progression des recrutements sur le début de l'année 2018.

* Retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Prochain rendez-vous financier le 26 juillet 2018 pour la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre.

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance et de la Gouvernance des Données. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1 250 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise Innovante » attribué par Bpifrance. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).

