Micropole : Nominations au sein de Micropole Île-de-France

Antoine Amélineau, promu directeur la BU Pilotage de la Performance

Antoine de Lasteyrie, devient directeur de la BU Digital

Tiana Prigniau, nommée directrice du Développement

Dans le cadre de la revue détaillée de son organisation et de ses activités récemment finalisées au siège du Groupe et communiquée lors de la publication de son chiffre d'affaires 2017, Micropole annonce trois nominations internes. Ces managers se voient confier la responsabilité d'accompagner la croissance des activités de Micropole sur l'ensemble de l'Île-de-France. Ils reporteront à Christian Poyau, Président-directeur Général et co-fondateur du Groupe Micropole qui pilote désormais aussi la Direction Générale France.

Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes spécialisé dans la Data et le Digital, a fait évoluer son organisation au second semestre 2017 afin d'accélérer sa profitabilité en Ile de France. L'objectif : accompagner la croissance des activités et des clients en accentuant la capacité de Micropole et de son agence WIDE à intervenir sur des missions complexes, mixant des expertises complémentaires de conseil et technologiques.

Concrètement, ces décisions se traduisent sur Paris par le regroupement des activités en deux Business Units : Pilotage de la Performance et Digital. A ce titre, Antoine Amélineau est promu à la tête de la BU Pilotage de la Performance. Il conserve la direction de l'entité Pilotage Financier qu'il dirigeait jusqu'à présent. Antoine de Lasteyrie, arrivé à la tête de WIDE France en juin 2017, étend lui aussi ses fonctions et prend la direction de l'ensemble des activités digitales sur la région. En plus de WIDE, son périmètre regroupe désormais les activités de Gouvernance des Données et d'Application Métiers.

Afin d'optimiser cette organisation, une nouvelle articulation entre les entités commerciales et opérationnelles a été mise en place dès janvier 2018. Elle doit permettre d'accentuer la spécialisation des acteurs pour offrir toujours plus de valeur ajoutée et amener l'ensemble des équipes commerciales à se concentrer sur le développement des clients à fort potentiel. Pour piloter ces équipes et accélérer la croissance des activités sur l'ensemble de la région, Micropole nomme Tiana Prigniau directrice du Développement Île-de-France.

« Ces nominations à des postes clés de l'organisation sont dans la droite ligne de notre stratégie d'apporter des offres à forte valeur ajoutée à nos clients et de nous focaliser sur les marchés à haut potentiel autour du Digital et de la Data. Ces actions vont sans conteste dynamiser l'activité et nous permettre d'accélérer le développement du groupe en 2018 », a commenté Christian Poyau, Président-Directeur Général de Micropole.

Antoine Amélineau, directeur BU Pilotage de la Performance Île-de-France

Fort de plus de 20 ans d'expertise dans la direction de projets financiers complexes auprès des directions Financières et du Contrôle de Gestion chez Micropole, Antoine Amélineau

prend en 2010 la direction de la practice Pilotage de la Performance Financière France, au sein de laquelle interviennent plus de 110 consultants spécialisés. Il mène avec ses équipes plus de 250 projets auprès d'entreprises internationales de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, les accompagnant dans leurs prises de décisions stratégiques et financières. Leader sur le marché, l'activité de Pilotage de la Performance Financière de Micropole est aujourd'hui l'une des plus dynamiques au sein du Groupe. Antoine Amélineau a pris la direction de la BU Pilotage de la Performance Île-de-France en septembre 2017.

Antoine de Lasteyrie, directeur général de Wide France et directeur BU Digital Île-de-France

Depuis plus de 20 ans Antoine de Lasteyrie accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et la création de nouvelles expériences consommateurs. Antoine de Lasteyrie a effectué toute sa carrière dans le conseil en agences de publicité, média, marketing et digitale. Après une première expérience dans le pilotage des marques chez Ogilvy & Mather, puis dans la stratégie media multicanal chez Carat, il intègre le groupe FullSIX en 2000. Il devient successivement CEO des agences Média et Advertising en 2010, puis directeur général de FullSIX France. Il rejoint en juin 2017 le groupe Micropole en tant que directeur général de WIDE France. Antoine de Lasteyrie a pris la direction de la BU Digital Île-de-France en septembre 2017.

Tiana Prigniau, directrice du Développement Île-de-France

Forte de plus de 12 ans d'expérience en ESN à des postes de direction commerciale sur des marchés très dynamiques et à forts enjeux, Tiana Prigniau a une parfaite maîtrise des problématiques clients autour de la Data et du Digital. Après un début de carrière au sein de l'ESN Umanis, Tiana Prigniau rejoint le Groupe Micropole en 2008 en tant qu'ingénieur d'affaires, puis responsable commerciale. Depuis 2013, elle dirige les marchés stratégiques du luxe, du retail et de la santé dont elle développe rapidement le potentiel sur l'ensemble des offres phares du groupe. Tiana Prigniau a pris la direction du développement Île-de-France au 31 janvier 2018.