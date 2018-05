Micropole : baisse de 4% du CA au 1er trimestre

16/05/2018 | 14:05

Micropole annonce avoir réalisé sur le premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 27,5 millions d'euros, du fait des cessions d'activités et désinvestissements intervenus sur l'année précédente.



A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 1%, impacté défavorablement par un effet calendaire (un jour de moins soit 1,5 point de croissance), un effet taux de congés de 1% et un effet de base.



'La croissance s'annonce progressive tout au long de l'exercice', déclare Micropole qui se dit 'reparti dans une dynamique de croissance tout à fait favorable, notamment marquée par une forte progression des recrutements sur le début de l'année 2018'.



