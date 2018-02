Micropole : chiffre d’affaires 2017 à 114 m

Cession d'activités non stratégiques en 2017

Progression des activités Data et Digital de 6,9%

Progression du chiffre d'affaires international de 10,2%

Perspectives favorables pour 2018

Poursuivant son objectif principal de progression de ses marges, le groupe Micropole a procédé au deuxième semestre 2017 à une revue détaillée de ses activités et de son organisation. Cela s'est traduit par une forte croissance sur les domaines dans lesquels Micropole a une position d'acteur de référence, à des désinvestissements sur quelques activités et à des cessions. De nombreuses actions de réorganisation ont également été prises en phase avec la stratégie de développement focalisée sur les prestations à forte valeur ajoutée. Celles-ci seront pleinement actives sur l'année 2018.

Micropole, Groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Transformation Digitale et Pilotage de la Performance, a réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2017 un chiffre d'affaires de 114,0 millions d'euros, contre 113,7 à la même période l'an passé. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 1%. Au quatrième trimestre 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 30,7 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros enregistrés à la même période en 2016. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du trimestre passe de 31,9 millions d'euros à 31,1 millions d'euros.

Forte croissance de l'activité Transformation Digitale et stabilité de l'activité Pilotage de la Performance

Proposant à ses clients des offres innovantes et à forte valeur ajoutée sur tous les marchés où il est implanté, le Groupe a renforcé en 2017 son positionnement hybride unique à la croisée du Conseil, de la Data et du Marketing Digital. Les pôles Data Gouvernance et Transformation Digitale, activités dans lesquelles Micropole est un acteur de référence avec notamment l'agence Wide, ont progressé de +6.9% en 2017. Sur le même périmètre, les taux de facturation ont progressé de 5,4% marquant ainsi la progression de valeur. Cette évolution aurait d'ailleurs pu être plus importante, mais a été contrainte par les tensions sur le marché du recrutement. En termes d'analyse sectorielle, la croissance du chiffre d'affaires a été particulièrement forte dans les secteurs du luxe, de l'assurance ou encore de la grande distribution.

L'activité Pilotage de la Performance de son côté est stable en chiffre d'affaires, compte-tenu de la diminution volontaire de l'activité du Groupe sur les projets de Business Intelligence traditionnels.

Cession d'activités et désinvestissements

Micropole a finalisé en décembre 2017 la cession de son agence de Toulouse, axée principalement sur l'accompagnement d'entreprises locales du segment « mid-market ». En 2017 l'agence toulousaine a représenté un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros avec un impact dilutif sur la marge consolidée du Groupe.

Il a également été décidé durant l'été 2017 d'arrêter le développement commercial dans la région PACA, générant ainsi une baisse du chiffre d'affaires local de 16%. Ces décisions permettent de renforcer à l'inverse les autres implantations régionales de Micropole en France (Centre-Est, Grand Ouest, Nord).

Pour rappel, Micropole avait aussi annoncé lors de la publication du chiffres d'affaires du premier semestre, la cession au 30 avril 2017 de sa participation au sein de la société belge WeQan (CA de 1,4m€ en 2016). Cette opération permet à Micropole Belgium de se recentrer sur le développement de ses offres stratégiques de Conseil autour de la Data et du Digital.

En parallèle, Micropole a fait évoluer en 2017 sa politique de vente de licences. Tout en maintenant un niveau de partenariat très dynamique et privilégié avec les éditeurs les plus innovants sur leurs marchés, le Groupe a fait le choix de recentrer en France ses actions sur les reventes de licences à fort potentiel de marge, entrainant une baisse de 14% des ventes en 2017, qui a logiquement impacté le chiffre d'affaires Groupe.

Micropole Institut, le pôle de formation du Groupe, a de son côté marqué un retrait sur l'année (-6,2%). De nouvelles actions significatives afin de recentrer les activités sur le cœur de métier sont en cours de mise en œuvre. Enfin, l'impact de la variation de change est de 0,4m€.

L'ensemble de ces différents éléments ont au final un impact négatif global de 2,7 m€ sur le chiffre d'affaires du Groupe.

Une très forte dynamique internationale

L'année a été marquée par une croissance significative du chiffre d'affaires international (+10,2%).

La Belgique (+32% dont 24% en organique) bénéficie toujours d'une très belle dynamique et d'un excellent potentiel de développement sur l'ensemble de ses activités et de ses zones d'implantation.

Consécutivement à une année 2016 de très forte croissance (+39%), la Suisse, conformément à nos projections, progresse de 2,7% hors effet de change. Le chiffre d'affaires de Wide Suisse a augmenté de 12,8% et conforte sa position de leader sur son marché.

La Chine poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 12%, bien que toujours non significatif à l'échelle du Groupe.

Sur la France, la période a été plus contrastée entre d'une part les effets positifs liés au fort dynamisme des trois zones régionales qui poursuivent leurs activités en 2018 et qui ont enregistré une croissance de 8%, et d'autre part l'impact négatif des réorganisations en Île de France et des désinvestissements réalisés. En tenant compte également de la politique de revente de licences, le chiffre d'affaires baisse de 1,6%.

Réorganisation de ses activités en Ile de France

Micropole a donc procédé sur 2017 à une revue détaillée de son organisation parisienne conduisant aux mesures suivantes :

Les différentes entités opérationnelles ont été regroupées en deux Business Units : la BU Digital et la BU Pilotage de la Performance. L'objectif est d'accentuer la capacité des équipes à intervenir sur des missions complexes, mixant des expertises complémentaires de conseil et technologiques, ce qui est un point fort très différenciant du Groupe.

Une direction du développement a été mise en place, avec pour but de permettre d'accentuer la spécialisation des acteurs et de se concentrer sur le développement des clients à fort potentiel.

Perspectives

Malgré les impacts en termes de charges générées par les nombreuses actions évoquées, la rentabilité opérationnelle 2017 sera en amélioration par rapport à l'exercice précédent. En termes de perspectives, ces actions auront un effet positif significatif sur la dynamique de croissance et les marges du Groupe dès 2018.

En parallèle, il a aussi été décidé de relancer très activement une politique de croissance externe en se focalisant sur le Benelux et la Suisse, zones dans lesquelles Micropole est déjà implanté. L'activité du Groupe à l'international, qui représente déjà 30% du chiffre d'affaires global, dispose d'un fort potentiel de croissance et de marge, et doit continuer à progresser dans les années à venir.

De plus, afin d'accompagner son développement sur un marché de l'emploi en très forte tension, Micropole poursuit activement sa politique de recrutement et recherche notamment des profils de consultants Métiers et d'experts Data pour travailler sur des projets innovants. Les indicateurs sur le début d'année sont bien orientés, et à ce jour le nombre de recrutements est très nettement supérieur à celui de la même période en 2017.

« L'année 2017 a donc été marquée par une croissance tout à fait en ligne avec notre marché sur les activités Data et Digital de Micropole. Les autres éléments impactant le chiffre d'affaires sont le résultat d'actions volontaires de cessions ou de désinvestissements. Les nombreuses décisions prises au cours de l'année 2017, ayant conduit au renouvellement de près de la moitié des membres du Comex du Groupe et à réorganiser les activités en France, visent à accélérer notre croissance, tout en restant en ligne avec notre stratégie de focalisation sur les marchés à haut potentiel. L'année 2018 démarre dans une dynamique tout à fait favorable. La conjugaison de ces différentes actions et la qualité de notre positionnement, vont nous permettre de poursuivre le développement du Groupe et surtout de faire progresser notre niveau de marge en 2018 », a commenté Christian Poyau, Président-Directeur Général de Micropole.

