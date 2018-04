Micropole : optimisme de rigueur pour 2018

18/04/2018 | 18:41

Micropole (anciennement Micropole Univers) a fait état ce jeudi après Bourse d'une perte nette de 1,9 million d'euros en 2017, contre une précédente perte de 300.00 euros un an auparavant.



Le résultat net des activités poursuivies (hors impact des impôts différés actifs, ou IDA) est cependant ressorti positif à 600.000 euros, à comparer à une perte de 300.000 euros en 2016.



Le bénéfice opérationnel courant a quant à lui crû de 200.000 euros à 3,6 millions.



Poursuivant son objectif principal de progression de ses marges, 2017 a été une année de forte transformation pour Micropole. Les nombreuses actions menées au second semestre se sont traduites par des premiers résultats significatifs sur les domaines d'activité majeurs et à forte valeur ajoutée du groupe.



Parfaitement positionné sur un marché très porteur, l'année 2018 offre à Micropole de nettes perspectives de croissance et de poursuite du relèvement de ses marges. Le groupe annoncera par ailleurs la publication de son plan stratégique à 3 ans au mois de septembre, à l'occasion de la publication des résultats semestriels.





