Miliboo : MILIBOO CRÉE MILIBOO CONNECTED FURNITURE, SA FILIALE TECHNOLOGIQUE DÉDIÉE AUX SOLUTIONS POUR LA SMART HOME

Chavanod, le 10 avril 2018 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement design, crée une filiale dédiée au mobilier connecté : Miliboo Connected Furniture.

De plus en plus connectés, les objets du quotidien et de la maison offrent une expérience personnalisée et unique aux consommateurs. Et parce qu'il faut s'adapter à la maison d'aujourd'hui et aux nouveaux usages domestiques (smartphones, assistants vocaux, etc.), Miliboo, acteur disruptif du marché de l'ameublement avec ses deux Milibootiks et doté d'un véritable ADN technologique, crée sa filiale Miliboo Connected Furniture.

Spécialisée dans les solutions pour la smart home et la maison connectée d'aujourd'hui et de demain, cette filiale regroupera tous les produits de la gamme de mobilier connecté conçus par Miliboo.

Homme de défi qui a su rapidement comprendre l'impact de la technologie dans notre quotidien, Guillaume Lachenal, fondateur de Miliboo a développé une gamme de mobilier connecté pour simplifier le quotidien des particuliers et répondre aux nouveaux usages. En effet, d'après l'étude annuelle du cabinet GFK sur l'évolution du marché français de l'électronique grand public et des équipements de la maison, le marché français des objets connectés a franchi le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017 Un marché largement dominé par le segment de la maison connectée.

L'enseigne Miliboo a récemment réalisé une étude avec OpinionWay sur les Français et les maisons connectées. Celle-ci met notamment en avant le fait que près d'un tiers des Français considèrent que nos foyers vont être équipés de mobiliers connectés, tels qu'une table basse, un canapé ou encore un miroir et une chaise connectés.

Dès janvier 2017, Miliboo présentait au CES Las Vegas le premier miroir intelligent, EKKO, qui permet d'avoir accès à des contenus pluri-média, récompensé d'un CES Innovation Award. Un an après, la marque levait le voile sur un canapé connecté qui permet de vivre une expérience 4D immersive et sensorielle unique. Avec ses hauts parleurs intégrés et son assise interactive vibrante, le canapé contrôle tous les objets intelligents de la maison. Avec cette gamme de produits connectés, Miliboo souhaite offrir à ses utilisateurs une expérience personnalisée et unique, tout en répondant à leurs nouveaux comportements et usages connectés.



« Miliboo Connected Furniture devient au sein de Miliboo l'espace innovation 100% dédié à l'évolution de l'habitat. L'idée est de continuer à accompagner les mutations de notre mode de vie et s'adapter aux nouveaux formats d'habitation. Chez Miliboo, nous en sommes convaincus : il est essentiel de développer des produits qui répondent aux nouveaux enjeux de la maison connectée d'aujourd'hui et de demain. Nos usages et notre dépendance à la technologie ont changé, notre intérieur doit lui aussi s'adapter à ce nouveau comportement », déclare Guillaume Lachenal fondateur de Miliboo.



Depuis sa création en 2007, Miliboo place l'innovation au cœur même de sa stratégie et de son offre pour s'adapter aux évolutions de l'ameublement et aux nouvelles attentes et besoins des consommateurs. Précurseur sur la tendance du phygital, Miliboo a inauguré dès 2014 la Milibootik, première boutique de mobilier connecté à Paris avant d'en ouvrir une deuxième à Lyon en septembre dernier.

Entrée en bourse depuis, Miliboo, qui a été l'une des premières marques à s'intéresser au mobilier connecté, a par ailleurs déjà été récompensée à de nombreuses reprises pour son innovation technologique, notamment au CES Las Vegas ou encore lors de la Disrupt'Night le mois dernier.





A PROPOS DE MILIBOO



Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés (dont 8 en Chine et 4 au sein de la Milibootik). La société a réalisé 17,4 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2016-17 (clôture au 30 avril), en hausse de 13,4% par rapport à l'exercice 2015-16. Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d'affaires) et en Europe (15% du chiffre d'affaires).



Libellé : MILIBOO – Code ISIN : FR0013053535 - Mnémonique : ALMLB – Euronext Growth Paris



Plus d'informations sur : Créé en 2007, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une livraison en 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans deux « Milibootik » à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe et aux Etats-Unis.Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés (dont 8 en Chine et 4 au sein de la Milibootik). La société a réalisé 17,4 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2016-17 (clôture au 30 avril), en hausse de 13,4% par rapport à l'exercice 2015-16. Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d'affaires) et en Europe (15% du chiffre d'affaires).Libellé : MILIBOO – Code ISIN : FR0013053535 - Mnémonique : ALMLB – Euronext Growth ParisPlus d'informations sur : www.miliboo-bourse.com





Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Jean-Michel MARMILLON - Relations presse financière

Tél. 01 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

AGENCE KALIMA - Relations presse corporate

Alexandra MILLE

Tél : 06 84 73 03 66

amille@kalima-rp.fr

Claire CAMINATI

Tél. 06 76 75 51 45

ccaminati@kalima-rp.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52704-miliboo_cp_miliboo-connected_10.04.2018_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews