L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi resserre ses liens

Paris (awp/afp) - L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi a annoncé jeudi un resserrement des liens entre ses membres avec la nomination de chefs de projets qui superviseront l'ensemble des entités dans des "domaines clés", comme l'ingénierie, les achats, le contrôle de la qualité ou le service après-vente.

"Nous accélérons la convergence entre les entreprises membres de l'Alliance. L'Alliance renforcera la performance et la croissance de ses différentes entreprises tout en respectant l'autonomie et les stratégies distinctes du groupe Renault, de Nissan Motor et Mitsubishi Motors", a déclaré son PDG Carlos Ghosn, cité dans un communiqué.

Cette annonce intervient après le lancement d'un plan Alliance 2022 qui "vise une augmentation des synergies annuelles au-delà des 10 milliards d'euros, contre 5 milliards en 2016, ainsi qu'une prévision de ventes annuelles cumulées à plus de 14 millions de véhicules, contre 10,6 millions en 2017", rappelle le communiqué.

"Avec le plan Alliance 2022, trois entreprises, voire davantage, continueront leur croissance tout en agissant avec l'efficacité et la performance d'une seule", a ajouté M. Ghosn dans le communiqué.

L'Alliance entre les trois constructeurs veut accélérer la convergence dans l'ingénierie, la fabrication, les achats, la qualité et la satisfaction client, ainsi que l'après-vente et le plan de développement.

Six directeurs de projets, tous vice-présidents (exécutifs ou seniors) de l'Alliance, ont pour ce faire été nommés. Tsuyoshi Yamaguchi (ingénierie), John Martin (fabrication et logistique), Véronique Sarlat Depotte (achats), Christian Vandenhende (qualité et satisfaction clients), Kent O'Hara (après-vente) et Hadi Zablit (plan de développement).

Le plan doit être lancé, après consultation des instances représentatives du personnel et des organismes décisionnaires des trois constructeurs, le 1er avril 2018.

Au terme de ces projets, Mitsubishi, qui a rejoint l'alliance à l'automne 2016, "devrait rejoindre les organisations achats, business development et qualité et satisfaction totale clients dès avril 2018 et participer progressivement aux fonctions d'ingénierie, de fabrication et logistique et après-vente dès 2019, avant de les rejoindre pleinement", selon le communiqué.

afp/rp