Mnd : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Le Groupe MND (FR0011584549, MND), concepteur et constructeur de solutions d'aménagement pour développer les sites de montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine, est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (compartiment C).

Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 3 janvier 2018

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 18684

- Solde en espèces du compte de liquidité : 109 880,07 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 17459

- Solde en espèces du compte de liquidité : 116 783,20 €

A PROPOS DE MND

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l'un des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services dédiés au développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes, protégées par des brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 350 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

