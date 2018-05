À l'issue de l'exercice 2017/2018, le Groupe MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 88,3 M€, en progression de +15,5% par rapport à l'exercice 2016/2017. Comme annoncé fin janvier, l'activité du 4ème trimestre 2017/2018 (période du 1er janvier au 31 mars) a été particulièrement active, avec 34,6 M€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de +43,1%.

Pour la 2nde année consécutive, MND enregistre une croissance annuelle soutenue, supérieure à +15%. Cette performance est d'autant plus satisfaisante que la croissance du Groupe a été freinée par une contribution moins importante que prévue initialement du contrat pluriannuel (110 M€) de Snowland (Chine), conséquence du retard pris par le donneur d'ordre du fait de décalages dans l'obtention d'autorisations administratives et de lignes de financement. Ce décalage de chiffre d'affaires, de l'ordre de 12 M€, sera rattrapé sur la durée restante du contrat, qui devrait dorénavant s'étaler jusqu'en 2022 (2020 initialement), des discussions se poursuivant avec le client sur le calendrier.

À plus long terme, le Groupe est confiant vis-à-vis de son plan stratégique et de ses objectifs financiers de 150 M€ de chiffre d'affaires à horizon mars 2020, accompagné d'une marge opérationnelle courante comprise entre 8% et 10%.

Chiffre d'affaires consolidé – période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (12 mois)

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées Exercice 2017/2018 Exercice 2016/2017 Croissance Croissance

organique* Chiffre d'affaires 9 mois 53,7 52,3 +2,8% +3,3% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 34,6 24,1 +43,1% +44,6% Chiffre d'affaires 12 mois 88,3 76,4 +15,5% +16,3%

* À périmètre et taux de change constants

Forte croissance de l'activité au 4ème trimestre : +43,1%

Au 4ème trimestre 2017/2018, le Groupe MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 34,6 M€, en forte progression de +43,1% (+44,6% à périmètre et taux de change constants - p.c.c) par rapport aux 24,1 M€ enregistrés au 4ème trimestre de l'exercice précédent.

Pénalisé au 3ème trimestre par des prises de commandes plus tardives qu'au cours des exercices précédents et par des conditions météos particulièrement défavorables, ralentissant plusieurs chantiers et occasionnant des reports de livraisons, le Groupe a donc partiellement compensé son retard sur la fin de son exercice.

Sur l'ensemble de l'exercice 2017/2018, le chiffre d'affaires s'est ainsi établi à 88,3 M€, en progression de +15,5% (+16,3% à p.c.c).

Sur l'exercice, le Groupe MND a réalisé 23% de son activité en France, 30% en Europe (hors France) et 47% sur les autres continents, dont désormais 32% en Chine.

Le Groupe poursuit son développement sur de nouvelle zones géographiques, à l'image des derniers contrats remportés en Europe de l'Est (Géorgie), en Asie (Chine et Japon) et en Asie Centrale, grâce à ses solutions innovantes et à sa stratégie d'offre globale.

Activité par pôles d'activité en 2017/2018

Chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité – période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (12 mois)

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées Exercice 2017/2018

12 mois Exercice 2017/2016

12 mois Croissance Croissance

organique* Chiffre d'affaires 88,3 76,4 +15,5% +16,3% dont Enneigement & Remontées mécaniques 65,8 50,9 +29,3% +29,9% dont Sécurité & Loisirs 22,5 25,5 -12,0% -11,0%

* À périmètre et taux de change constants

Le pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » a réalisé un exercice 2017/2018 extrêmement solide, avec des ventes de 65,8 M€, en forte progression de +29,3% (+29,9% à p.c.c). Le pôle a bénéficié des premières facturations des contrats chinois de Snowland et Wanlong, à hauteur de 11,9 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

Le pôle « Sécurité & Loisirs » a enregistré une année plus mitigée, avec un chiffre d'affaires annuel de 22,5 M€, en recul de -12,0% (-11,0% à p.c.c), du fait notamment du décalage de plusieurs livraisons. Le Groupe a récemment annoncé la 1ère vente de sa nouvelle luge Alpine Fun Coaster, validant le lancement prometteur de cette nouvelle gamme de produits de Loisirs à sensation.

184,0 M€ de carnet de commandes au 31 mars 2018

Au 31 mars 2018, le carnet de commandes total du Groupe s'élevait à 184,0 M€, représentant plus de 2 années d'activité (sur la base du chiffre d'affaires annuel 2017/2018 de 88,3 M€), dont 52,4 M€ à réaliser sur l'exercice 2018/2019.

En toute fin d'exercice, le Groupe a notamment remporté un contrat pour la réalisation d'un télésiège débrayable 6 places de nouvelle génération auprès de la station d'Avoriaz, représentant un chiffre d'affaires de 4,4 M€ qui sera facturé sur l'exercice en cours (2018/2019) et le suivant (2019/2020).

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2017/2018, le jeudi 19 juillet 2018, après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A PROPOS DE MND

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l'un des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services dédiés au développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes, protégées par des brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com

Vos contacts :

MND

MND Group - Roland Didier - Tél. +33 (0)4 79 65 08 90

Actus Finance - Relation investisseurs - Mathieu Omnes - Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Actus Finance - Relation presse - Serena Boni - Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Annexes

Chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité – période du 1er janvier au 31 mars 2018 (4ème trimestre)

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées Exercice 2017/2018

3 mois Exercice 2017/2016

3 mois Croissance Croissance

organique* Chiffre d'affaires 34,6 24,1 +43,1% +44,6% dont Enneigement & Remontées mécaniques 28,7 16,3 +75,4% +76,0% dont Sécurité & Loisirs 5,9 7,8 -24,5% -22,6%

* A périmètre et taux de change constants

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Croissance organique ou variation à périmètre et changes constants

Le retraitement de l'effet change consiste à calculer au taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en cours. L'impact des instruments de change qualifiés d'instruments de couverture est pris en compte dans les données courantes.

Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :

- pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ;

- pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.

Le retraitement des entités sortantes consiste :

- pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1er jour du mois de cession ;

- pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation , des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

