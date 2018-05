Mobile Network : MADVERTISE ANNONCE LE LANCEMENT DE SA SOLUTION SSP PROPRIETAIRE

Madvertise (FR0010812230 – ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile annonce le lancement de sa propre solution SSP (Supply Side Platform), une plateforme permettant aux éditeurs d'être connectés en direct avec les DSP (Demand Side Platform).

Sur un marché très évolutif où la transparence est devenue un enjeu majeur et où l'efficacité des connexions entre acheteurs et vendeurs doivent créer le moins de latence possible, Madvertise apporte dorénavant à ses éditeurs une solution optimale avec son SDK Full Stack (Software Development Kit, solution technique permettant la gestion et diffusion de publicités quel que soit le mode de vente, en direct ou en programmatique).

Avec plus de 25 millions de visiteurs uniques au sein de sa Private Market Place en France et 60 millions en Europe, Madvertise confirme son ambition d'apporter aux annonceurs le plus grand bassin d'audience premium et transparent.

Disponible via le SDK Madvertise comme en connexion API (mode serveur to serveur), cette offre ultra-flexible apporte de nouvelles sources de demandes aux éditeurs clients de Madvertise, permettant ainsi de maximiser la monétisation de leurs inventaires, et donc leurs revenus publicitaires. La solution reste complémentaire des autres offres embarquées dans son SDK, tels que Smart ou Google.

Une dizaine de DSP ont déjà été intégrés et une vingtaine d'autres devrait se connecter avant la fin de l'année.

« Nous sommes très enthousiastes d'annoncer cette nouvelle étape qui va nous permettre d'apporter à nos éditeurs une solution encore plus complète et de garder ainsi la main sur une plus grande partie de la chaîne de valeur de la monétisation d'audience », déclare Gonzague de La Tournelle, DG de Madvertise.

Le déploiement de l'offre a été initié en France et est maintenant disponible sur tous les marchés de Madvertise.





A propos de Madvertise

Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com





Contact

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE – Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN – Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53283-madvertise_cp_ssp_14.05.18_vef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews