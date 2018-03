Huawei P20, P20 Pro et P20 Lite disponibles chez mobilezone

Les nouveaux smartphones Huawei sont disponibles dès maintenant en précommande dans plus de 120 magasins mobilezone et en ligne sur fr.mobilezone.ch/huawei-p20-pro .

Huawei a présenté aujourd'hui à Paris sa nouvelle série de smartphones P20. Les nouveaux P20 et P20 Pro sont disponibles dès maintenant en précommande dans tous les magasins mobilezone et en ligne sur fr.mobilezone.ch/huawei-p20-pro. La vente officielle des P20 et P20 Pro débutera le 6 avril 2018. Le modèle Huawei P20 Lite sera disponible à la vente chez mobilezone dès le 28 mars 2018.

«Les smartphones de la marque Huawei sont de plus en plus plébiscités par nos clients, nous nous attendons donc à une forte demande concernant ces nouveaux modèles», explique Gregor Vogt, Head of Marketing & Communication de mobilezone. Outre ces trois nouveaux smartphones, les clients trouveront chez mobilezone un vaste choix d'appareils et d'accessoires Huawei.

Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec la conclusion d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise ou UPC, les smartphones Huawei seront disponible à partir de CHF 0.-. Les précommandes peuvent être passées en ligne sur fr.mobilezone.ch/huawei-p20-pro ainsi que dans tous les magasins mobilezone.

Veuillez adresser toute question à ce sujet à:

Gregor Vogt

Head of Marketing & Communication

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch