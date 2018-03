Mobilezone lève près de 82 mio CHF avec son augmentation de capital

Regensdorf (awp) - Afin notamment de financer une acquisition en Allemagne, Mobilezone a procédé avec succès à une augmentation de capital. La quasi-totalité des droits de souscription ont été exercés. A l'issue du délai, les droits pour 8,57 mio de nouvelles actions avaient été exercés, soit 99,9% du total offert, a précisé l'entreprise vendredi soir.

Les 12'164 nouvelles actions qui n'ont pas été souscrites ont été vendues sur le marché. Les recettes brutes de l'augmentation de capital se montent à environ 81,6 mio CHF. Les nouveaux titres, de 0,01 CHF de valeur nominale, ont été offerts au prix unitaire de 9,50 CHF. Les actionnaires avaient accepté l'augmentation de capital lors d'une assemblée générale extraordinaire début mars.

Sur les recettes brutes, quelque 58 mio CHF serviront à financer l'acquisition de l'allemand TPHCom. Le reste permettra de garantir la souplesse financière pour d'éventuelles autres acquisitions sur le moyen terme.

L'annonce du rachat de TPHCom avait été faite fin décembre 2017, via la filiale einsAmobile. TPHCom est spécialisé dans la distribution de contrats pour la téléphonie mobile et fixe et est basée à Münster. Le montant de l'opération avait à l'époque été donné à environ 59 mio CHF.

