Molson Coors : annonce Lee Reichert est promu au poste de chef de la direction, Affaires juridiques et corporatives, après la nomination de Sam Walker dans la fonction publique

Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP; TSX : TPX) a annoncé aujourd’hui la nomination de Lee Reichert au poste de chef de la direction, Affaires juridiques et corporatives, nomination qui entrera en vigueur le 28 février 2018. M. Reichert se joindra à la haute direction de l’entreprise et continuera d’exercer ses fonctions de secrétaire général. Il remplacera Sam Walker, qui a été nommé directeur administratif du département du Travail et de l’Emploi du Colorado par le gouverneur John Hickenlooper, sous réserve de la confirmation du Sénat du Colorado.

Depuis son arrivée comme avocat général de Molson Coors International en 2001, M. Reichert s’est vu confier des fonctions juridiques de plus en plus importantes à Molson Coors. Il est actuellement chef de la direction adjoint, Affaires corporatives et juridiques. Dans le cadre de ses fonctions, il pilote les fusions et acquisitions, le programme d’innovation et les plans de croissance internationale de l’entreprise. Avant de se joindre à l’organisation, il a été avocat en droit des affaires dans plusieurs cabinets nationaux.

« Lee est un excellent choix pour la direction des Affaires juridiques et corporatives, a déclaré le président et chef de la direction Mark Hunter. Il a une feuille de route exceptionnelle, et il met tout en œuvre pour gagner de la bonne façon. »

M. Walker s’est joint à l’entreprise en 2002, après une carrière d’avocat plaidant en cabinet et de décideur politique dans les domaines du travail, de l’emploi et de l’éducation à Washington. Il est chef de la direction, Affaires juridiques depuis 2015, et il a joué un rôle dans la création de la coentreprise Miller Coors aux États-Unis (2008), l’acquisition de StarBev (2012) ainsi que l’acquisition de MillerCoors et de Miller International, principal dessaisissement découlant de l’acquisition de SABMiller par Anheuser Busch InBev (2016).

« Sam Walker laisse une marque indélébile sur notre organisation », a ajouté M. Hunter. « Lorsqu’on écrira l’histoire de notre entreprise, son nom sera au cœur du changement opéré et du chemin parcouru de 2005 à 2018. Ce sera un chapitre essentiel du livre de MCBC. »

« Quiconque connaît Sam sait qu’il est animé par le désir de servir les autres. Son nouveau rôle dans la fonction publique est une merveilleuse suite logique », a-t-il conclu.

À propos de Molson Coors

