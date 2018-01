KRAFT HEINZ : Jefferies initie sa couverture à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a opté pour une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 95 dollars pour son initiation de couverture de Kraft Heinz. Le bureau d'études estime que le groupe agroalimentaire a toutes les chances de surperformer ses concurrents grâce à ses perspectives de croissance solides et la forte capacité qu'a le groupe à mener des acquisitions positives. Jefferies identifie au moins quatre cibles possibles pour Kraft Heinz : General Mills, Kellogg, Mondelez et Danone.