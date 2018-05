Mondelez : au-dessus des attentes au premier trimestre

02/05/2018 | 10:25

Mondelez a fait état dans la nuit de comptes supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre de son exercice.



Le géant américain de l'agroalimentaire a enregistré un bénéfice net de 938 millions de dollars, soit 62 cents par action, contre 630 millions représentant 41 cents par action un an plus tôt. Le consensus était moins optimiste, anticipant une hausse du bénéfice par action (BPA) à 58 cents.



De même, le chiffre d'affaires est ressorti à 6,77 milliards de dollars, à comparer à 6,41 milliards. Les analystes tablaient pour leur part sur une progression inférieure à 6,66 milliards de dollars. Dans le détail, la croissance a atteint 2,4% en données organiques et les ventes ont grimpé de 5,5% dans les pays émergents à 2,58 milliards de dollars.



Mondelez vise une augmentation à 2 chiffres du bénéfice par action à fin 2018. Le groupe a au surplus reconduit sa prévision d'une croissance organique de 1 à 2% de ses ventes.





