Mondelez : ouverture d'un nouveau centre R&D à Singapour

05/02/2018 | 16:25

Mondelez International a annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau centre technique à Jurong (Singapour) chargé de mener à bien certaines activités de recherche et développement (R&D) autour de marques telles que Trident, Cadbury ou Oreo.



Le projet fait partie de l'enveloppe de 65 millions de dollars que le groupe a consacré à la construction de neuf sites dédiés à la recherche et développement au niveau mondial.



Le site de Sinagpour - qui emploiera jusqu'à 75 ingénieurs et professions techniques - vient s'ajouter à une liste comprenant déjà cinq centres basés dans le New Jersey, au Brésil, au Royaume-Uni et en Pologne.



D'autres sites R&D devraient ouvrir en Inde, au Mexique et en Chine entre 2018 et 2019.



