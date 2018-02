Mondelez : ouvre un centre RDQI à Singapour

05/02/2018 | 15:41

Mondelez dévoile son nouveau centre technologique de pointe de Singapour, dans le cadre de sa stratégie d'investissement de 65 millions de dollars dans neuf plateformes de recherche, développement, qualité et innovation (RDQI) réparties autour du monde.



Ce site se concentrera sur l'innovation et le développement pour des marques emblématiques du groupe comme les confiseries Clorets, Halls et The Natural Confectionery Company, les gommes Stride, Trident et Dentyne, les chocolats Cadbury Dairy Milk et les biscuits Oreo.



La plateforme de Singapour s'ajoute à celles d'East Hanover (New Jersey) aux Etats-Unis, Curitiba au Brésil, Bournville et Reading au Royaume Uni, et Wroclaw en Pologne. Trois autres en Inde, au Mexique et en Chine doivent ouvrir en 2018 et 2019.



