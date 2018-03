Mondelez : un ancien de Danone prend les rênes du marketing

29/03/2018 | 16:28

Mondelez International a annoncé jeudi la nomination de Martin Renaud, ancien directeur européen des produits laitiers frais chez Danone, au poste de directeur du marketing.



Ce spécialiste du marketing âgé de 50 ans sera notamment responsable des marques de biscuit Oreo et belVita ainsi que des chocolats Cadbury et Milka et des chewing-gums Trident.



Il supervisera la stratégie de marque et les relations avec les agences, les capacités marketing ainsi que les médias et le numérique, a annoncé Mondelez.



Le fabricant des cookies Oreo a annoncé des investissements supplémentaires dans le marketing et la création de quatre nouvelles directions marketing régionales pour renforcer le leadership et accélérer l'exécution des mesures.



