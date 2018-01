USA: mariage entre le cafetier Keurig et le producteur de boissons Dr Pepper

New York (awp/afp) - Le fabricant américain de cafetières et de dosettes Keurig Green Mountain et le producteur de boissons non alcoolisées Dr Pepper Snapple vont fusionner pour créer une entreprise à 11 milliards de dollars de revenus annuels en pleine baisse des ventes de sodas aux Etats-Unis.

Cette transaction, annoncée lundi et approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, va mettre sous le même toit les marques de boissons 7UP, Snapple, Dr Pepper et les capsules de cafés, de thé et de chocolat Keurig Green Mountain.

Sur la forme c'est Keurig Green Mountain qui avale Dr Pepper car ses actionnaires, notamment le fonds allemand JAB, vont détenir 87% du capital de la nouvelle société, baptisée Keurig Dr Pepper. Entre 13 et 14% de cette participation reviendront au géant agroalimentaire américain Mondelez, partenaire de JAB dans Keurig Green Mountain.

Les actionnaires de Dr Pepper Snapple vont, eux, recevoir 103,75 dollars par titre détenu, un dividende spécial et détiendront 13% de la nouvelle société. Bob Gamgort, l'actuel patron de Keurig, en sera le PDG.

L'opération devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre mais doit recevoir au préalable le feu vert des autorités de la concurrence.

A Wall Street, le titre Dr Pepper Snapple, qui a clôturé vendredi à 96,65 dollars gagnait plus de 38% à 132,01 dollars vers 13H25 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

