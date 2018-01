Même si vous n'êtes pas millionnaire à 60 ans, loin de là même, rien n'est perdu. Les dernières années de travail avant la retraite peuvent être utilisées à bon escient pour se construire un complément de pension. Les enjeux sont importants : les revenus que vous tirerez après des années à trimer et à cotiser paraissent bien maigres. Sans compter l'État qui tape et continuera à taper sur les retraités... Vous vous sentez concerné(e) ? Ne manquez pas le 25 janvier notre soirée consacrée aux enjeux patrimoniaux des plus de 60 ans.

Ca y est. La retraite est arrivée ou elle est proche. Vous avez bien sûr préparé votre nouvelle vie en mettant de côté régulièrement (ou irrégulièrement...) pour votre retraite. Mais au final, les revenus que vous tirerez après des années à trimer et à cotiser paraissent bien maigres. Sans compter l'Etat qui tape et continuera à taper sur les retraités, l'inflation qui repart en France ou encore le prix des assurances qui augmente.

Vous êtes dans cette situation ? Vous vous trouvez mal accompagné(e) dans la gestion de votre épargne, car vous ne faites pas partie du coeur de cible des banquiers privés (pas assez jeune, pas assez riche) ? Ne manquez pas le 15 juin notre soirée consacrée aux enjeux patrimoniaux des plus de 60 ans.

Venez rencontrer nos conseillers en gestion de patrimoine, qui seront à votre écoute pour vous accompagner dans la gestion de votre épargne. Venez assister à une conférence sur les enjeux patrimoniaux des plus de 60 ans, animée par Yannick Hamon, le PDG de MonFinancier.

Ensemble, nous vous donnerons les clés pour mettre en place une bonne stratégie patrimoniale. Rien n'est perdu : Les dernières années de travail avant la retraite peuvent être utilisées à bon escient pour se construire un complément de pension. Votre résidence principale est payée (ou en bonne voie de paiement), vos enfants travaillent, et vous avez retrouvé un peu de capacité d'épargne. Et pour les retraités qui souhaitent au contraire minimiser les retraits et maximiser le rendement de leur placement, on peut faire encore beaucoup de choses pour optimiser son épargne.

Nous vous dirons, entre autres, quels placements privilégier entre livret, assurance-vie, contrat de capitalisation ou encore PEA. Nous vous dirons pourquoi l'immobilier à la retraite est souvent une mauvaise idée. Et nous vous montrerons comment, en choisissant les produits performants et adaptés à votre situation, vous pourrez diminuer les frais et maximiser votre performance.

Ne laissez pas votre patrimoine battre en retraite !