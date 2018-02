Monfinancier : La nouvelle agence MonFinancier Rennes Parlement a enfin ouvert ses portes !

Après les agences de Paris Marceau et Cannes Croisette, notre nouvelle agence de Rennes Parlement est la 3ème agence de la société MonFinancier.

L'implantation dans la capitale bretonne n'est pas une histoire nouvelle, le siège social y était déjà présent. Nous souhaitions depuis longtemps pouvoir vous accueillir afin de vous rencontrer physiquement dans ce grand bassin qu'est l'ouest de la France, c'est désormais le cas. Nous n'attendons plus que vous, alors n'hésitez pas à franchir le pas !

Cette ouverture constitue une nouvelle étape dans nos ouvertures d'agences en région après Cannes l'année dernière. Cela permet à présent à MonFinancier d'être disponible physiquement pour ses clients venant de trois zones géographiques françaises. Avec la possibilité de rencontrer chacun d'entre vous en agence afin de discuter de vos problématiques patrimoniales.

Bien sur, nous n'oublions pas toutes les personnes venant des autres régions avec qui nous dialoguons via le canal digital ainsi que par téléphone et bien sûr notre newsletter.

Tous nos conseillers vous attendent d'ors et déjà pour des rendez-vous patrimoniaux ainsi que vous aider à réaliser des investissements ou projets financiers.

Ne manquez la première journée consacrée aux bilans patrimoniaux dans notre nouvelle agence de Rennes afin de faire un bilan de votre situation avec un de nos conseillers.

Le 1er acteur omnicanal

Depuis bientôt 10 ans, MonFinancier propose les meilleures solutions d'épargne, les frais en moins, le conseil indépendant en plus. Nous avons développé une vision singulière du conseiller en gestion de patrimoine, qui conjuge le meilleur des 2 mondes :

- Le Digital : qui nous permet de proposer à nos clients les produits les plus performants, avec un minimum de frais, tout comme une grande réactivité et une technologie de pointe. Nous gardons également un contact quotidien avec notre communauté de près de 200 000 personnes, via l'envoi quotidien d'une newsletter d'information et de conseils.

- La Proximité : Les conseillers en gestion de patrimoine, qualifiés et diplômé, sont à votre disposition, au téléphone, par email, et désormais en agence à Paris, Cannes et Rennes, pour vous offrir un accompagnement financier, civil et fiscal, en toute sérénité et en toute confiance.

MonFinancier est le 1er acteur ominical du secteur : Nous proposons en effet à tous nos clients un échange via tous les canaux de communications : En ligne, via notre newsletter, par téléphone, email, et enfin par une rencontre d'un conseiller en agence

Partout en France par téléphone, ou en agence à Paris, Cannes et maintenant à Rennes, nos conseillers sont disponibles pour répondre à tous vos besoins en terme d'investissement : Assurance-vie, immobilier, défiscalisation, retraite , n'hésitez pas à nous contacter.

